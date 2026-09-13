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Manos criminales estarían detrás del incendio del Parque Isla de Salamanca, reserva declarada por la Unesco

La conflagración en este parque natural ubicado en Magdalena ha dejado graves afectaciones a la biodiversidad y tiene alarmas encendidas en el Caribe.

  • El incendio forestal ha consumido un área que es declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. Foto: Gobernación de Magdalena
    El incendio forestal ha consumido un área que es declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. Foto: Gobernación de Magdalena
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Una grave emergencia se presenta en el Vía Parque Isla de Salamanca, Magdalena, debido a un incendio forestal que completa varios días activo y que ha movilizado a cuerpos de socorro y que ya genera preocupación por el impacto a la fauna, la flora y la calidad del aire. Autoridades denuncian que detrás de este suceso hay intervención humana deliberada.

Quien hizo esta denuncia fue la comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo (Magdalena), Margarita Velásquez, afirmando rotundamente que “manos criminales” se encuentran detrás del fuego que consume esta reserva natural.

La comandante descartó que las altas temperaturas derivadas del fenómeno de El Niño hayan sido la causa principal de la conflagración y cuestionó que, tras haber sofocado un incendio la semana previa, se desatara nuevamente otro foco en la zona.

“Le pedimos encarecidamente a todos los visitantes del parque, a todas esas personas que ingresan acá a Isla Salamanca, tener mucha precaución. Ya que estos no son por altas temperaturas, estos son manos criminales. No se justifica que las semanas pasadas apagamos un incendio y que hoy nuevamente esta semana tengamos otro incendio”, subrayó Velásquez en un video.

En esa misma línea, autoridades ambientales del departamento de Magdalena han indicado previamente que este tipo de eventos en la Isla Salamanca suelen estar históricamente vinculados a acciones humanas.

Lea también: Emergencia en Ábrego, Norte de Santander: voraz incendio ya deja 3.000 hectáreas afectadas

El fuego fue detectado desde la noche del jueves en el kilómetro 7 del parque, tras un aviso emitido por el concesionario Ruta del Sol, concentrándose en sectores como la ciénaga Guayacanes. Los reportes de Parques Nacionales Naturales de Colombia y los cuerpos de bomberos confirmaron que el incendio avanza de manera tanto superficial como subterránea.

Según las autoridades, las llamas iniciaron en coberturas de enea (planta acuática) y posteriormente se extendieron a sectores con presencia de guayacán y mangle, ocasionando daños a la fauna local.

El incendio en el parque natural ha dejado terribles efectos en la fauna de la zona. Foto: Gobernación de Magdalena
El incendio en el parque natural ha dejado terribles efectos en la fauna de la zona. Foto: Gobernación de Magdalena

Allí, las labores de extinción se han visto fuertemente dificultadas por la naturaleza subterránea del fuego y la ausencia de fuentes de agua cercanas. Ante esta situación, una brigada conjunta integrada por funcionarios de Parques Nacionales, bomberos de Sitionuevo y efectivos del Ejército han tenido que cavar pozos en el terreno agrietado y pantanoso para extraer agua del subsuelo.

El Vía Parque Isla de Salamanca es un área protegida de conservación estricta de 56.200 hectáreas, declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco y sitio Ramsar por sus complejos de humedales vitales para aves migratorias.

Esta conflagración representa el segundo evento de gran magnitud registrado en la misma semana dentro de la reserva, sumándose al reportado previamente en el sector Los Higuerones.

Siga leyendo: Tan solo en agosto hubo 45 incendios en jurisdicción de Corantioquia, ¿cuántas hectáreas se afectaron?

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Preguntas y respuestas

¿Por qué se habría originado el incendio en el Vía Parque Isla de Salamanca?
Las autoridades señalan que el incendio estaría relacionado con una intervención humana deliberada. La comandante de Bomberos de Sitionuevo descartó que las altas temperaturas fueran la causa principal y habló de “manos criminales”.
¿Por qué es difícil controlar el incendio en la Isla de Salamanca?
La extinción se dificulta porque el fuego avanza tanto superficial como subterráneamente y hay pocas fuentes de agua cercanas. Los equipos de emergencia han tenido que cavar pozos para extraer agua del subsuelo y combatir las llamas.
¿Qué daños ha causado el incendio en la Isla de Salamanca?
El incendio ya ha ocasionado afectaciones a la fauna local y amenaza coberturas vegetales como la enea, el guayacán y el mangle. La emergencia también genera preocupación por sus posibles efectos sobre la calidad del aire.
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