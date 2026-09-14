La Selección Colombia vuelve a Cali: jugará ante Chile y la taquilla será para damnificados del terremoto

Cali será también la casa de la Selección Colombia. Así lo confirmó este lunes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, al anunciar que la capital vallecaucana volverá a recibir al combinado nacional de mayores y que, además, tendrá una nueva sede deportiva de la entidad.

El principal anuncio fue la confirmación del amistoso que Colombia disputará ante Chile el próximo 13 de noviembre, en Cali, en horario todavía por definir. El encuentro tendrá además un componente solidario, pues la taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

El segundo encuentro entre ambas selecciones se disputará el 17 de noviembre en territorio chileno, también con horario por confirmar, como parte de la programación de la fecha FIFA.

Estos compromisos se suman a los tres amistosos que Colombia tiene previstos en Estados Unidos: ante México, el 26 de septiembre; Paraguay, el 2 de octubre, y Perú, el 6 de octubre.

La Federación también confirmó que el técnico Néstor Lorenzo dará a conocer este jueves, en Bogotá y en horas de la tarde, la convocatoria para iniciar el nuevo ciclo de la Selección.

El entrenador argentino comenzará así una nueva etapa al frente del combinado nacional, con la mirada puesta en las próximas Eliminatorias Suramericanas, la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

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El regreso de la Selección masculina a Cali se producirá después de varios años sin que la ciudad reciba un encuentro del equipo nacional. Jesurún destacó el respaldo que la capital vallecaucana ha brindado históricamente a las diferentes selecciones colombianas.

“En Cali hemos encontrado en los últimos años realmente un gran apego y un gran cariño y, sobre todo, un apoyo para todo lo que tiene que ver con las competencias internacionales,”, expresó el dirigente.

La ciudad, además, avanza en el proyecto para convertirse en una de las sedes deportivas de la Federación Colombiana de Fútbol. De acuerdo con Jesurún, ya se colocó la primera piedra en un lote de aproximadamente seis hectáreas y media, que permitirá desarrollar la infraestructura.

De esta manera, Cali se sumará a Bogotá, Barranquilla y Armenia como ciudades con escenarios de concentración y preparación para los seleccionados nacionales. “Se convirtió Cali en la capital femenina del fútbol colombiano y ahora queremos que también lo sea para otros seleccionados”, señaló Jesurún.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, también destacó el regreso del combinado nacional y el destino de los recursos que genere el partido.

“Gracias a la Federación por este partido amistoso en Cali. Acá todos tenemos la 10 puesta por la reconstrucción de la ciudad”, manifestó el mandatario. Éder agregó que el encuentro representa también una oportunidad para que Cali continúe recuperando su lugar como sede de grandes acontecimientos deportivos y eventos internacionales.

“Vuelve la Selección Masculina de fútbol a Cali. La taquilla va a los damnificados del sismo del 10 de agosto”, indicó.

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La ciudad no recibe un partido de la Selección Colombia de mayores desde 1994, cuando el combinado nacional enfrentó al Parma de Italia.

El proyecto de la nueva sede deportiva de la FCF apunta, además, a ampliar las posibilidades de preparación de los seleccionados en diferentes condiciones climáticas y geográficas del país.

“Será una de las sedes más modernas de las selecciones Colombia. Cali tiene las puertas para los 17 equipos, en diferentes categorías, que tiene la Selección”, afirmó Éder.

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