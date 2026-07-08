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Por el expediente de Nicolás Petro ya pasaron 2 fiscales, 3 años de audiencias y nada que empieza el juicio

La fiscal Lucy Laborde dejará el caso en plena etapa preparatoria, con pruebas en proceso de apelación ante el Tribunal.

  • Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro. FOTO: CORTESÍA.
    Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

08 de julio de 2026
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Tras el retiro de la segunda fiscal encargada del caso, el expediente contra Nicolás Petro Burgos ajustó tres años sin llegar al juicio oral, en medio de dilaciones de su defensa y controversias por las supuestas intervenciones del papá, el presidente Gustavo Petro.

La salida de Lucy Marcela Laborde Betancourt fue notificada este lunes mediante una resolución interna, que dio por terminados varios encargos provisionales, incluyendo el que ella tenía en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

Deja el caso de Nicolás Petro en la etapa preparatoria al juicio oral, en plena discusión sobre las pruebas que se debatirán en esa instancia.

Varias de ellas fueron apeladas por las partes, por lo que tanto la defensa como la Fiscalía están a la espera de las decisiones del Tribunal Superior de Barranquilla.

Petro Burgos, exdiputado del departamento del Atlántico, enfrenta una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por hechos ocurridos en el marco de la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro Urrego en 2022.

Su caso comenzó en julio de 2023, cuando fue capturado junto con su exesposa Daysuris Vásquez, quien terminaría convertida en la principal testigo en su contra, luego de que Petro le fuera infiel con su amiga Laura Ojeda.

Ya se cumplieron tres años desde entonces, en medio de múltiples dilaciones, intervenciones del Gobierno Nacional y controversias jurídicas, entre ellas la excarcelación de Petro, quien ha seguido las audiencias en libertad, y el relevo del primer fiscal encargado, Mario Burgos, quien fue reemplazado por Lucy Laborde.

Según la teoría de la Fiscalía, Petro recibió dineros de dudosa procedencia cuando fungía como coordinador de la campaña presidencial en el Atlántico.

A esto se suma una investigación disciplinaria de la Procuraduría en contra el hijo del Presidente, derivada de los mismos cuestionamientos.

La defensa también ha contraatacado, logrando que a Laborde le abrieran una investigación interna porque supuestamente le filtró información reservada del expediente a la periodista Vicky Dávila, acérrima enemiga del Gobierno Nacional.

La propia Laborde denunció presiones indebidas del presidente Gustavo Petro, y solicitó que le fuera retirara una fiscal auxiliar que no solicitó, dado que se comportaba de manera sospechosa.

Los dineros de la discordia

Tal cual lo ha venido reportando EL COLOMBIANO, un aporte de $400 millones de pesos dirigidos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, es una de las evidencias que se analiza sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro.

Dicha prueba, basada en el testimonio del aportante Gabriel Elías Hilsaca Acosta, al parecer contradice una de las afirmaciones del propio exdiputado, quien en varios escenarios ha afirmado que jamás dijo que los dineros recibidos fueran para patrocinar la campaña.

En una entrevista con el portal noticioso Cambio, exclamó que “yo nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá”.

Recalcó que la plata que le entró fue incluida en su declaración de renta, es decir, $1.300 millones en total, pero se negó a detallar qué les dijo a las personas entonces para que le entregaran esa suma.

“Ahora estamos en una etapa probatoria y no quiero referirme al fondo de las pruebas, pero lo que le puedo decir es que yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes”, adujo.

Tras la publicación de la entrevista, volvió a tomar relevancia una de las evidencias que recopiló la Procuraduría con miras al juicio disciplinario, basada en el testimonio de uno de los aportantes, Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Hilsaca (“el Turco”), un reconocido contratista estatal de la Costa Atlántica, quien en el pasado fue investigado por nexos con paramilitares.

Dicha declaración data de 2023, pero al parecer será actualizada en el marco del proceso actual en el ente de control.

“Le entregó la suma de $200 millones en efectivo en el edificio Balcones del Parque al señor Nicolás Petro Burgos en fecha 18 de mayo de 2022, pero, no hubo reunión posterior a ello, sino que el aporte de los otros $200 millones se había hecho de forma anterior a finales de abril o comienzos de mayo de 2022. Entregando un total de $400 millones”, precisa un documento del Ministerio Público, que agrupa las evidencias.

Y añade: “Reveló que fue contactado por el señor Nicolás Petro para que le entregase dicho dinero, cuyo destino era la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, pero que a lo sumo se ha sabido que el dinero no se usó para el fin inicial. Indicó que la entrega del dinero se hizo en efectivo por solicitud expresa del investigado y se entregó a éste porque se entendía que el señor Nicolás Petro, hijo del candidato, era la persona que fungía como operador logístico de la campaña en ese momento en la costa Caribe”.

El informe termina indicando que Gabriel Hilsaca, según su propio testimonio, hizo dicho aporte “como un ejercicio democrático, en calidad de abogado con una filosofía de vertiente humanística, y en tal virtud el aporte se hizo a una campaña donde tenía afinidad ideológica”.

Además del proceso en la Procuraduría, el exdiputado también enfrenta un juicio penal con la Fiscalía, que lo acusó de los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de los cuales él se ha declarado inocente.

Tras la salida de Laborde, la Fiscalía General de la Nación deberá designar un nuevo acusador que represente a la entidad en el juicio oral que está por venir.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el juicio contra Nicolás Petro aún no ha comenzado después de tres años?
El juicio oral aún no ha comenzado porque el proceso sigue en la etapa preparatoria, en la que se definen las pruebas que serán debatidas. Además, varias decisiones sobre esas pruebas fueron apeladas por las partes y están pendientes de resolución por parte del Tribunal Superior de Barranquilla.
¿Cuáles son los delitos por los que Nicolás Petro será juzgado?
Nicolás Petro enfrenta una acusación penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que habría recibido recursos de presunta procedencia irregular cuando se desempeñaba como coordinador de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el departamento del Atlántico en 2022. Él se ha declarado inocente de ambos cargos.
¿Cuál es el siguiente paso en el proceso judicial contra Nicolás Petro?
El siguiente paso es que la Fiscalía nombre un nuevo fiscal encargado del caso y que continúe la etapa preparatoria del juicio.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Sindicato judicial rechaza supuesta intromisión del presidente Gustavo Petro en proceso penal contra su hijo.

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