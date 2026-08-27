Camila Osorio tendrá un estreno de lujo en el US Open: enfrentará a la número 1 del mundo

El cuadro principal del último Grand Slam de la temporada quedó definido este jueves y de inmediato dejó uno de los grandes duelos de la jornada inaugural: la colombiana frente a la primera cabeza de serie del torneo, quien además llegará a Nueva York con la misión de defender el título conquistado en las dos últimas ediciones.

El tenis colombiano volverá a tener una protagonista en uno de los escenarios más importantes del mundo. Camila Osorio, actual número uno de Colombia, tendrá un debut de máxima exigencia en el US Open 2026, pues quedó emparejada en la primera ronda con Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking mundial.

Para Osorio será un partido especial por partida doble. No solo tendrá enfrente a la mejor jugadora del mundo, sino que además disputará por primera vez un partido en la cancha de tenis más grande del mundo, escenario que convertirá su estreno en Nueva York en una experiencia inolvidable.

Sabalenka, por su parte, buscará iniciar con paso firme el camino hacia un objetivo histórico: convertirse en tricampeona consecutiva del US Open. La bielorrusa es nuevamente una de las grandes favoritas al título y tendrá a la colombiana como su primera rival.

Un recuerdo especial en Nueva York

El US Open ocupa un lugar especial en la historia de Camila Osorio. En 2019, cuando todavía competía en la categoría juvenil, la cucuteña se convirtió en la primera tenista colombiana en conquistar el título femenino junior del torneo.

Aquel triunfo fue uno de los momentos más importantes de su etapa como juvenil y marcó el inicio de una relación especial con Flushing Meadows. Siete años después, Osorio regresará al escenario en el que hizo historia, pero esta vez para medirse con una de las grandes figuras del tenis mundial.

El desafío será enorme, aunque también representa una oportunidad de gran dimensión para la colombiana. Enfrentar a la número uno del mundo en la primera ronda de un Grand Slam le permitirá medir su nivel ante una de las jugadoras más dominantes del circuito.

Osorio, ante una nueva oportunidad de crecimiento

Camila se ha consolidado en los últimos años como la principal representante del tenis femenino colombiano. La cucuteña llegó a ocupar el puesto 33 del ranking WTA, la mejor posición de su carrera, y actualmente continúa instalada entre las mejores 60 jugadoras del planeta.

Ahora tendrá la posibilidad de volver a protagonizar una jornada de alto impacto para el deporte colombiano. Al otro lado de la red estará Sabalenka, una jugadora acostumbrada a las grandes citas y que buscará extender su dominio en Nueva York.

El partido tendrá, además, un componente simbólico para Colombia. Osorio ha sido una de las principales embajadoras del país en el circuito internacional y este duelo le permitirá volver a poner una raqueta colombiana frente a una de las grandes estrellas del tenis mundial.