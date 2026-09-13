Trump defiende avance de la IA y arremete contra “fuerzas negativas” que buscan frenarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó este domingo de “fuerzas negativas” a las voces que piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), una opinión expresada por los gigantes de esta tecnología cuando se multiplican las advertencias sobre sus riesgos. “Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder”, declaró el presidente republicano a la prensa durante su visita a Irlanda. Puede leer: Reversazo a la IA: sus tres principales líderes piden frenar desarrollo de esa tecnología, ¿hay de qué preocuparse?

Trump critica a quienes buscan frenar la inteligencia artificial

Estas declaraciones se producen pocos días después de que el investigador de IA, Jacob Coxon, decidiera abandonar esta industria tras acusar a las empresas estadounidenses OpenAI y Anthropic de “jugar con nuestras vidas” en la carrera por desarrollar modelos capaces de automejorarse. Coxon, de 27 años, hizo sonar la alarma tras haber pasado los tres últimos años preentrenando modelos de IA, primero en OpenAI y luego, este año, en su rival Anthropic, al que consideraba más cauto en su enfoque.

¿Qué es el preentrenamiento de la IA?

El preentrenamiento es la etapa en la que los modelos de IA absorben cantidades ingentes de datos. Entérese: CEO de Anthropic pide bajar el ritmo al desarrollo de la IA: “podría superar nuestra capacidad de controlarla” “Las personas que construyen IA creen firmemente que podría matarnos a todos antes de que termine la década”, afirmó en una publicación en X.

Empresas de IA alertan sobre los riesgos de la superinteligencia

Esta revelación llevó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, el sábado, a instar a las empresas a que frenen su rápido desarrollo, en medio de la creciente preocupación por los riesgos de los sistemas informáticos “superinteligentes”. El jefe de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk, propietario de xAI, intervinieron rápidamente para apoyar el diagnóstico de Amodei, mientras aumenta la presión para mejorar la supervisión. Le interesa: Anthropic revela que su IA Claude subió código malicioso a internet y accedió a una empresa real

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