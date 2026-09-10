Camilo lanzó ‘Para Cuando Sean Mayores’: así es el tracklist de su nuevo álbum

En la tarde de este miércoles el artista colombiano Camilo sorprendió a todos con la publicación de su quinto álbum Para cuando sean mayores. Una producción de 13 canciones nuevas que incluye una colaboración con Evaluna, su esposa, además de la participación especial de sus dos hijos.
Se trata de uno de sus proyectos más vulnerables, íntimos y en el que redescubre su niño interior como ningúnotro. Nació de su experiencia comopadre y de la necesidad de proteger el universo y el mundo interior de sus pequeñas hijas, Índigo y Amaranto.