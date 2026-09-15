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EE. UU. define hoy certificación de Colombia en la lucha antidrogas

La noticia llega una semana después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio al presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó al hoy mandatario colombiano Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: AFP/Captura de video.
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó al hoy mandatario colombiano Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: AFP/Captura de video.
El Colombiano
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hace 56 minutos
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá este martes si recertifica a Colombia en términos de lucha contra las drogas. Esto se presenta un día después de que la nueva embajadora de Colombia ante EE. UU., María Consuelo Araújo, se reuniera con Kristi Noem, enviada especial de Trump para el Escudo de las Américas.

Hace un año, la Casa Blanca anunció que descertificaba a Colombia en la lucha contra las drogas por un “incumplimiento demostrable” que incluyó temas como el crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y el incumplimiento de las metas de erradicación planteadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, la administración Trump aplicó un “waiver” o exención que blindó temporalmente la cooperación con Colombia, al considerarla “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. En otras palabras, se mantuvo la asistencia, pero con condiciones.

Le puede interesar: Descertificación: qué es, por qué ocurrió y qué viene para Colombia tras el ‘waiver’

Ahora, el escenario cambió. Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, a quien Trump apoyó en la segunda vuelta presidencial, el panorama parece más favorable para Colombia.

Reuniones clave con diplomáticos de EE. UU.

Hace una semana, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Barranquilla, donde firmó unos memorandos de entendimiento junto al canciller Omar Bula y se reunió con el primer mandatario.

En una entrevista que dio a Noticias RCN durante su visita, Rubio confirmó el cambio de escenario. “Tenemos un pensamiento completamente distinto en términos del nuevo presidente y la nueva administración, este equipo de trabajo. Así que yo espero que, si siguen cumpliendo y siguen haciendo lo que están diciendo y van a hacer y ya han hecho (...) no hay duda de que esa certificación va a cambiar”, dijo el funcionario estadounidense.

El nuevo gobierno colombiano metió al país al Escudo de las Américas, la alianza de seguridad que la administración Trump ha propiciado entre mandatarios aliados a EE. UU. en América Latina.

De hecho, la nueva embajadora de Colombia ante ese país, María Consuelo Araújo, se reunió esta semana en Washington D.C. con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem.

“Hoy recibimos a la embajadora colombiana María Consuelo Araujo Castro, ya que Colombia se unió oficialmente al Escudo de las Américas. Esperamos continuar con nuestra colaboración mientras fortalecemos la cooperación regional y creamos un hemisferio occidental más seguro”, escribió Noem en su cuenta oficial de X.

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