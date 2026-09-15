EE. UU. define hoy certificación de Colombia en la lucha antidrogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá este martes si recertifica a Colombia en términos de lucha contra las drogas. Esto se presenta un día después de que la nueva embajadora de Colombia ante EE. UU., María Consuelo Araújo, se reuniera con Kristi Noem, enviada especial de Trump para el Escudo de las Américas.

Hace un año, la Casa Blanca anunció que descertificaba a Colombia en la lucha contra las drogas por un “incumplimiento demostrable” que incluyó temas como el crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y el incumplimiento de las metas de erradicación planteadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, la administración Trump aplicó un “waiver” o exención que blindó temporalmente la cooperación con Colombia, al considerarla “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. En otras palabras, se mantuvo la asistencia, pero con condiciones.

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Ahora, el escenario cambió. Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, a quien Trump apoyó en la segunda vuelta presidencial, el panorama parece más favorable para Colombia.