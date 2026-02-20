Exclusivo: Socio del hermano de Benedetti estaría impulsando contrato antidrones por $6.2 billones para empresa turca

En el Ministerio de Defensa está en disputa uno de los contratos más ambiciosos y sensibles de los últimos años: 1.681 millones de dólares ($6,2 billones) para la implementación del Escudo Nacional Antidrones. Como suele ocurrir con este tipo de adquisiciones, el dineral en juego ha activado intereses que se mueven con discreción entre especificaciones técnicas y cronogramas de adjudicación.
El proyecto surge por una amenaza que ha dejado 62 muertos y al menos 860 acciones violentas con drones, una ofensiva de las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN en distintas regiones del país en los últimos cinco años. Sin embargo, el avance del proceso se ha manejado con reserva desde el despacho de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, quien asumió el cargo a mediados de agosto del año pasado en medio de cuestionamientos por su limitada experiencia técnica en seguridad y defensa.
EL COLOMBIANO encontró un memorando de entendimiento entre Colombia y Turquía de junio de 2025 como la antesala al interés de la empresa MKE Corporation por vender el sistema antidrones, contrario a las versiones públicas que dicen que el proceso comenzó el 16 de enero con la reunión del ministro Pedro Sánchez y varios empresarios.
Según fuentes internas del Ministerio de Defensa, la empresa Force Improvement LLC, cuyos socios son Camilo Benedetti, hermano del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el empresario Carlos Alberto Dada, excuñado de Benedetti, estaría interesada en que el contrato lo ganen los turcos.
Según registros en poder de este diario y fuentes consultadas, Dada se reunió con la viceministra Verbel a mediados de diciembre pasado. “Carlos Alberto Dada ingresó al Ministerio de Defensa, específicamente al despacho de la viceministra (Verbel), durante la semana del 15 de diciembre. Había urgencia de concretar la contratación antes del 31 de diciembre”, dice una persona de la cartera al tanto del proceso.
No es la primera vez que MKE Corporation y Force Improvement LLC tienen interés en contratos del sector defensa en Colombia; en 2020, los empresarios colombianos ganaron el proceso de adquisición de 457 granadas para morteros que fueron enviadas por los turcos. La convocatoria se realizó mediante selección abreviada por subasta inversa electrónica, liderada por el MinDefensa a través del Comando de Adquisiciones del Ejército.
Para ese momento, la empresa de Camilo Benedetti y Dada ya habían tenido contratos con las Fuerzas Militares, por ejemplo, suministro de simuladores móviles de tiro para artillería.