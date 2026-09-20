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Él es Camilo Monsalve, el paisa detrás de la fotografía de Feid y Cien años de soledad

El buen momento del audiovisual colombiano impulsa la imagen del país. EL COLOMBIANO habló con el director de fotografía Camilo Monsalve.

  • Camilo Monsalve Ossa durante la grabación de El Green Print, el cortometraje de Feid. Todavía no se hay fecha para su estreno en el país. FOTO @sismatyc.
    Camilo Monsalve Ossa durante la grabación de El Green Print, el cortometraje de Feid. Todavía no se hay fecha para su estreno en el país. FOTO @sismatyc.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 25 minutos
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En lo que va de este mes se estrenaron El Green Print, el cortometraje de Feid, en 42 salas de cine de Estados Unidos; el último capítulo de la serie Cien años de soledad se proyectó en dos salas del país, y en redes se estrenó un comercial de Red Bull que puso a rodar sobre los rieles del metro de Madrid un carro de Fórmula 1, una proeza absoluta. En los tres proyectos hay una persona en común: el director de fotografía paisa Camilo Monsalve Ossa.

La lista es más larga. En cine ha hecho parte de películas como In our blood, Los iniciados y Unidentified Objects; en comerciales ha trabajo con Amazon, Jordan, Nike, Ducati, BMW y Spotify, en música con J Balvin, Lil Wayne, Juanes y Raw Alejandro, con este último en el video Touching the sky, que le valió a Camilo una nominación a los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2024 en la categoría de Mejor Cinematografía. Ha hecho tantas cosas que a veces le cuesta recordarlo todo.

Lea: Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles

Pero entre tanto cabe destacar Cien años de Soledad, no sólo por lo que la novela significa para el país, sino porque la serie que la llevó a la pantalla ha sido uno de los proyectos más grandes, complejos y ambiciosos que ha tenido lugar en Colombia: el equipo de producción estuvo integrado por más de 900 personas, la mayoría colombianas.

El pueblo mítico de la novela tomó forma real sobre un terreno de más de 540,000m2 en Alvarado, Tolima, y fue construido por más de 150 artesanos de todo el país en colaboración con más de 850 proveedores locales; además, se confeccionaron alrededor de 40,000 prendas, solo por mencionar algunos datos.

–Yo he tenido la oportunidad de hacer cosas muy grandes, en comerciales, en videos musicales, mega producciones, pero a este nivel que puso la serie no se había llegado antes en Colombia. Yo pensé mucho en eso durante el desarrollo del proyecto. Incluso, cuando iba a empezar a grabar sentí: ‘Esto va a ser muy difícil’, pero el primer día que me paré en el set dije: ‘La vida me preparó para esto’ –dice Camilo en una llamada desde Nueva York, donde vive hace casi 10 años.

Camilo no cogió atajos para llegar donde está. Es más, cuando se enamoró del cine, ni siquiera pensó en hacer carrera ahí, era inimaginable.

Su amor por el séptimo arte empezó de niño, viendo películas en las salas del centro de Medellín, por el paseo Junín. Luego, cuando estudiaba diseño gráfico en la UPB, montó un cine club con amigos de la facultad, y luego la Casa del Cine, un espacio para juntarse para ver y estudiar cine entre todos, por cuenta propia. Luego, también con amigos, crearón Otro Cuento, y empezarón con pequeños trabajos.

En esos años se creó la Ley 814 de 2003, también conocida como la Ley del Cine, y con ella mejoró la financiación. Así llegó su primer trabajo, el making off de la película Saluda al diablo de mi parte (2011). Luego vinieron comerciales, video musicales y de la mano del reguetón vinieron más recursos y posibilidades de crear.

Por ese camino llegó a Estados Unidos y, entre una producción y otra, se ha abierto camino en la industria audiovisual con un perfil que va de lo comercial al cine de autor, un perfil raro, escaso, sobre todo a nivel internacional, pero que tiene la forma de la recursividad, de aprovechar cada oportunidad.

La industria audiovisual de Medellín se ha desarrollado así, entre curiosos y amantes del cine, que han procurado hacer escuela y abrir puertas por las que puedan pasar los que apenas empiezan su camino.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué producciones ha trabajado el director de fotografía Camilo Monsalve Ossa?
Camilo Monsalve Ossa ha trabajado en proyectos de cine, televisión, publicidad y música. Entre ellos están Cien años de soledad, Los iniciados, In Our Blood y Unidentified Objects, además de comerciales para marcas como Amazon, Jordan, Nike, Ducati, BMW y Spotify y videos musicales de artistas como Feid, J Balvin, Lil Wayne, Juanes y Rauw Alejandro.
¿Por qué Cien años de soledad fue un reto para Camilo Monsalve?
Cien años de soledad fue uno de los proyectos audiovisuales más grandes y complejos realizados en Colombia, con un equipo de más de 900 personas, un pueblo construido en un terreno de más de 540.000 metros cuadrados en Alvarado, Tolima, y cerca de 40.000 prendas confeccionadas. Monsalve hizo parte de este equipo como director de fotografía.
¿Cómo empezó Camilo Monsalve Ossa su carrera en el cine?
Camilo Monsalve comenzó a acercarse al cine en Medellín, donde de niño veía películas en las salas del centro de la ciudad. Mientras estudiaba Diseño Gráfico en la UPB, creó un cineclub y posteriormente la Casa del Cine; más adelante, junto con amigos, creó Otro Cuento y empezó a realizar pequeños trabajos audiovisuales. Su primer trabajo profesional fue el making of de la película Saluda al diablo de mi parte, en 2011.
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