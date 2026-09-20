Él es Camilo Monsalve, el paisa detrás de la fotografía de Feid y Cien años de soledad

En lo que va de este mes se estrenaron El Green Print, el cortometraje de Feid, en 42 salas de cine de Estados Unidos; el último capítulo de la serie Cien años de soledad se proyectó en dos salas del país, y en redes se estrenó un comercial de Red Bull que puso a rodar sobre los rieles del metro de Madrid un carro de Fórmula 1, una proeza absoluta. En los tres proyectos hay una persona en común: el director de fotografía paisa Camilo Monsalve Ossa.

La lista es más larga. En cine ha hecho parte de películas como In our blood, Los iniciados y Unidentified Objects; en comerciales ha trabajo con Amazon, Jordan, Nike, Ducati, BMW y Spotify, en música con J Balvin, Lil Wayne, Juanes y Raw Alejandro, con este último en el video Touching the sky, que le valió a Camilo una nominación a los MTV Video Music Awards (VMAs) de 2024 en la categoría de Mejor Cinematografía. Ha hecho tantas cosas que a veces le cuesta recordarlo todo.

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Pero entre tanto cabe destacar Cien años de Soledad, no sólo por lo que la novela significa para el país, sino porque la serie que la llevó a la pantalla ha sido uno de los proyectos más grandes, complejos y ambiciosos que ha tenido lugar en Colombia: el equipo de producción estuvo integrado por más de 900 personas, la mayoría colombianas.

El pueblo mítico de la novela tomó forma real sobre un terreno de más de 540,000m2 en Alvarado, Tolima, y fue construido por más de 150 artesanos de todo el país en colaboración con más de 850 proveedores locales; además, se confeccionaron alrededor de 40,000 prendas, solo por mencionar algunos datos.

–Yo he tenido la oportunidad de hacer cosas muy grandes, en comerciales, en videos musicales, mega producciones, pero a este nivel que puso la serie no se había llegado antes en Colombia. Yo pensé mucho en eso durante el desarrollo del proyecto. Incluso, cuando iba a empezar a grabar sentí: ‘Esto va a ser muy difícil’, pero el primer día que me paré en el set dije: ‘La vida me preparó para esto’ –dice Camilo en una llamada desde Nueva York, donde vive hace casi 10 años.