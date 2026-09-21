En Amor y Amistad en Medellín ocurrieron más de 540 riñas y 46 capturas por hechos de intolerancia

Durante el Día del Amor y la Amistad en Medellín y el Valle de Aburrá se presentaron situaciones que estuvieron distantes de la idea de esta celebración. Según la Policía Metropolitana, se presentaron 541 riñas que dejaron a 46 personas capturadas en hechos que afectaron la convivencia en distintas zonas de la ciudad. Así lo informó el comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Edisson Perlaza, quien destacó que, pese a las cifras de casos, el balance fue positivo, teniendo en cuenta la reducción en comparación con 2025 y que estos altercados no produjeron homicidios.

“Durante la celebración, hombres y mujeres permanecieron desplegados de manera preventiva y operativa en zonas comerciales, parques, corredores viales, establecimientos abiertos al público y sectores de alta concentración de ciudadanos, con el propósito de anticipar situaciones que pudieran afectar la seguridad y la convivencia”, explicó el alto oficial. Entérese: Reconocido punkero murió en riña durante concierto por las víctimas del terremoto en el Popular 1, Medellín En medio de las 46 capturas, efectuadas por múltiples delitos, se logró la incautación de un arma de fuego a una persona que estaría participando en estas alteraciones del orden público. “Con esta incautación se evitó que este elemento pudiera ser utilizado en hechos que pusieran en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, dijo el coronel Perlaza. El personal de la línea de emergencias 123, entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, recibió más de 1.600 llamadas relacionadas con situaciones de intolerancia en el área metropolitana, lo que facilitó la intervención de los uniformados para controlarlas a tiempo. Le puede interesar: Riñas, con media hora de diferencia, dejaron dos muertos en Las Estancias y en el centro de Medellín Ante estas situaciones, las autoridades impusieron 884 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, según lo establecido en el Código Nacional de Policía. En su mayoría fueron de tipo 4, según trascendió.

Además, se llevaron a 138 personas al Centro de Traslado por Protección (CTP) por su presunta vinculación en estos altercados o por situaciones que los pudiera poner en riesgo durante estas celebraciones. “Este balance estuvo acompañado por el comportamiento responsable de miles de ciudadanos que disfrutaron de esta celebración en familia, con amigos y seres queridos, contribuyendo al desarrollo de una jornada en condiciones de seguridad y convivencia”, concluyó el oficial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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