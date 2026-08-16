Camión con ayudas humanitarias al Chocó fue atacado a tiros en Ciudad Bolívar, Antioquia

Un camión que hacía parte de una comisión de ayuda humanitaria con destino al departamento del Chocó fue atacado con arma de fuego en la noche del sábado 15 de agosto, mientras transitaba por una zona rural del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.
De acuerdo con el reporte entregado por la Policía de Antioquia, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9:50 p. m. en el sector La Herradura, sobre la vía que conduce hacia el Chocó y a unos 10 minutos del casco urbano del municipio.
Según las primeras informaciones, varios camiones habían salido desde el municipio de Itagüí, en el Valle de Aburrá, transportando ayudas humanitarias destinadas a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país.