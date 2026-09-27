Buitrago dio la pelea entre los grandes, pero McNulty se quedó con el Mundial de Ciclismo en Canadá

Después de 33 años, Estados Unidos conquistó nuevamente el título élite masculino de un Mundial de Ciclismo: Brandon McNulty se impuso este domingo en Canadá luego de lanzar un ataque en solitario a unos 32 kilómetros de la meta y cruzar la línea de llegada en el primer lugar.

El norteamericano, de 28 años, empleó 6 horas, 17 minutos y 4 segundos para completar el recorrido y darle una nueva alegría a su país, que no celebraba un título mundial desde 1993, cuando Lance Armstrong se impuso en Oslo, Noruega.

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McNulty triunfó por delante del australiano Michael Matthews y del neerlandés Mathieu van der Poel, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente, a 13 segundos del campeón.

Por Colombia se destacó el bogotano Santiago Buitrago, quien tuvo protagonismo al luchar entre los doce corredores que llegaron a conformar la fuga.

Con un magnífico rendimiento, Buitrago, quien venía de ganar la clasificación de la montaña en la Vuelta a España, dio batalla entre los hombres más fuertes que se presentaron en la exigente prueba, de 273,4 kilómetros en Montreal y más de 3.800 metros de desnivel acumulado.

No hubo un puerto de montaña largo que marcara diferencias, pero sí un exigente circuito de 13,4 kilómetros alrededor de Mont-Royal, al que los corredores tuvieron que darle 12 vueltas.

Al límite y con fuerzas muy igualadas, Buitrago compartió protagonismo con corredores como Mathieu van der Poel, Paul Seixas, Giulio Ciccone, Tom Pidcock, Matteo Jorgenson y Michael Matthews. El colombiano se esforzó al máximo para darle cacería a McNulty.

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Sin embargo, a unos 20 kilómetros de la meta, el criollo comenzó a ceder terreno y finalmente cruzó la línea de llegada en la posición 27, a 4 minutos y 41 segundos del campeón.

McNulty sumó así la victoria número 23 de su carrera deportiva, aunque ninguna tan importante como la conseguida en Canadá, donde se vistió con el maillot arcoíris.

La jornada también marcó el adiós de Nairo Quintana a los Mundiales. El boyacense, de 36 años, se retirará del ciclismo de alto rendimiento al final de esta temporada. No terminó la prueba, al igual que sus compatriotas Harold Tejada, Brandon Rivera y Sergio Higuita.

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