Camilo Ardila, Laura Rojas y Alejo Pamplona conquistaron la Clásica de Marinilla-2026

El ciclista tolimense Camilo Ardila (NU Colombia) se consagró este viernes en la Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” de Marinilla, que terminó con la disputa de un circuito urbano de 56 kilómetros, luego de cuatro jornadas, y en el que venció el carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) tras un tiempo de 1h:22:25.

El Pony Osorio, quien había ganado esta prueba en 2025, fue el más veloz en la jornada final, arribando a la meta con una ventaja de 42 segundos sobre sus perseguidores: Cristian Vélez (Sistecrédito), Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y Emerson Gordillo (NU Colombia), este último, mejor sub-23 de la prueba del Oriente antiqueño.

Ardila, que tenía como última conquista el Tour Internacional de Guadalupe en 2025, lideró el podio con una ventaja de 1.34 minutos sobre Kevin Castillo y 2.25 frente a Álex Gil (GW Erco).

En femenino, Laura Rojas confirmó su gran momento deportivo.

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La huilense, de 23 años de edad, logró su tercera conquista en la presente temporada.

Campeona de la Vuelta al Valle y la Vuelta al Tolima, y tercera en la reciente Vuelta a Colombia, la representante del Team Sistecrédito supo defender sin problemas el liderato en la fracción final, de 42 kilómetros, que ganó su compañera María Paula Latriglia tras un tiempo de 59 minutos y un segundo.

El Team Sistrecrédito, reconocido como la mejor cantera actual del pedalismo del país, hizo el 1-2-3-4 en la general. A Laura la escoltaron sus compañeras Natalia Garzón, a 35 segundos; Diana Peñuela, a 2.51; y Stefanía Sánchez, a 4.58. Rojas relevó en el trono de la competencia del Oriente antioqueño a la chilena Aranza Villalón.

En juvenil, el vencedor fue el boyacense Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness). Ganador de la segunda fracción en San Vicente, el corredor de 18 años de edad se impuso a la vez en el circuito final luego de un registro de 1h:15.34.

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Campeón en la presente temporada de la Vuelta de la Juventud en Venezuela, de la Clásica de Fusagasugá y la Clásica Provimar Boyacá, Alejandro triunfó esta vez con una ventaja de 51 segundos ante Emanuel Restrepo (Sistecrédito) y Miguel Ángel Vanegas (Avinal), tercero, a 1.20.

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