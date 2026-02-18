Los cuatro candidatos a la presidencia interina de Perú que buscan reemplazar a José Jerí tras su destitución

El Congreso del Perú elige este miércoles a un nuevo presidente, el noveno en una década, al día siguiente de la destitución del mandatario interino José Jerí, quien sale por falta de idoneidad para ejercer el cargo cuando faltan dos meses para la elección presidencial.
Los legisladores se reunirán este 18 de febrero a las 6:00 p. m. (hora local) para votar por un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, fecha en que se posesionará el gobierno que gane las elecciones del 12 de abril.
