Peruano ganó juicio contra Louis Vuitton y ahora reclama 20 millones de dólares a la marca de lujo francesa

Una prolongada batalla judicial entre un ciudadano peruano y la poderosa casa de moda Louis Vuitton, que se expandió por casi tres años, terminó dándole la razón a Walter Jacobo Gutiérrez, figura política en Perú, y dio paso a una demanda por US$20 millones ($74,8 mil millones de pesos) contra la firma francesa. El peruano reclamó por los daños económicos y reputacionales que, asegura, sufrió tras ser acusado de falsificar productos que había comprado en una tienda oficial de la marca. El conflicto comenzó luego de un viaje de Gutiérrez a Nueva York, donde adquirió sandalias, zapatillas y zapatos de Louis Vuitton en uno de sus establecimientos oficiales.

Las compras, según su versión, estaban valorizadas entre US$10.000 y US$12.000. Sin embargo, al regresar a Perú, la aduana le incautó los artículos, lo que dio inicio a un proceso administrativo y judicial en su contra. Louis Vuitton sostenidas durante el litigio que los productos adquiridos por Walter Jacobo Gutiérrez no cumplieron con los estándares de los originales, pese a haber sido comprado directamente en una tienda oficial de la marca. El caso fue evaluado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú, que finalmente falló un favor del ciudadano peruano. Pese a esa decisión, la empresa francesa no ayudó el fallo del organismo peruano y decidió continuar con el proceso legal.