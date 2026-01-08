Peruano ganó juicio contra Louis Vuitton y ahora reclama 20 millones de dólares a la marca de lujo francesa

Una prolongada batalla judicial entre un ciudadano peruano y la poderosa casa de moda Louis Vuitton, que se expandió por casi tres años, terminó dándole la razón a Walter Jacobo Gutiérrez, figura política en Perú, y dio paso a una demanda por US$20 millones ($74,8 mil millones de pesos) contra la firma francesa.
El peruano reclamó por los daños económicos y reputacionales que, asegura, sufrió tras ser acusado de falsificar productos que había comprado en una tienda oficial de la marca.
El conflicto comenzó luego de un viaje de Gutiérrez a Nueva York, donde adquirió sandalias, zapatillas y zapatos de Louis Vuitton en uno de sus establecimientos oficiales.