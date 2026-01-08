x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Peruano ganó juicio contra Louis Vuitton y ahora reclama 20 millones de dólares a la marca de lujo francesa

Un ciudadano peruano demandó a Louis Vuitton por US$20 millones luego de ganar un juicio en el que fue acusado de falsificar productos adquiridos en una tienda oficial de la marca en Nueva York.

  • La justicia peruana falló a favor de ciudadano acusado de falsificar productos de Louis Vuitton. FOTO: COLPRENSA
    La justicia peruana falló a favor de ciudadano acusado de falsificar productos de Louis Vuitton. FOTO: COLPRENSA
  • Peruano ganó juicio contra Louis Vuitton y ahora reclama 20 millones de dólares a la marca de lujo francesa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una prolongada batalla judicial entre un ciudadano peruano y la poderosa casa de moda Louis Vuitton, que se expandió por casi tres años, terminó dándole la razón a Walter Jacobo Gutiérrez, figura política en Perú, y dio paso a una demanda por US$20 millones ($74,8 mil millones de pesos) contra la firma francesa.

El peruano reclamó por los daños económicos y reputacionales que, asegura, sufrió tras ser acusado de falsificar productos que había comprado en una tienda oficial de la marca.

El conflicto comenzó luego de un viaje de Gutiérrez a Nueva York, donde adquirió sandalias, zapatillas y zapatos de Louis Vuitton en uno de sus establecimientos oficiales.

Peruano ganó juicio contra Louis Vuitton y ahora reclama 20 millones de dólares a la marca de lujo francesa

Las compras, según su versión, estaban valorizadas entre US$10.000 y US$12.000. Sin embargo, al regresar a Perú, la aduana le incautó los artículos, lo que dio inicio a un proceso administrativo y judicial en su contra.

Louis Vuitton sostenidas durante el litigio que los productos adquiridos por Walter Jacobo Gutiérrez no cumplieron con los estándares de los originales, pese a haber sido comprado directamente en una tienda oficial de la marca.

El caso fue evaluado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú, que finalmente falló un favor del ciudadano peruano.

Pese a esa decisión, la empresa francesa no ayudó el fallo del organismo peruano y decidió continuar con el proceso legal.

Tras ese desenlace, el político buscó una salida conciliada. De acuerdo con su relación, se enviaron dos cartas directamente a la sede de Louis Vuitton en Francia para intentar una reconciliación por los daños ocasionados. No hubo respuesta. Ante esa negativa, optó por llevar nuevamente el caso a los tribunales.

"Se ha mandado dos cartas a Louis Vuitton, específicamente a Francia, para llegar a una reconciliación. Ellos se han negado a responder las cartas que hemos mandado. Por ello, ya hemos demandado a Louis Vuitton por US$20 millones en reparación civil”, dijo al medio peruano La República.

La nueva demanda apunta a una compensación por las pérdidas económicas y el daño a su reputación,en un caso que ha despertado atención en Perú al enfrentar a un ciudadano con una de las marcas de lujo más influyentes del mundo.

Lea más: Trump planea hacer una oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia, ¿de qué se trata?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida