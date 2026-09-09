Desgarradora despedida del cantante colombiano Dekko por la muerte de su hijo recién nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Cuatro días, cinco horas y seis minutos. Ese fue el tiempo que estuvo en este mundo Gianluca, el hijo recién nacido del cantante urbano colombiano Daniel Esquiaqui Lecompte, conocido en la industria musical como Dekko, y su esposa Natalia Angulo.
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El artista barranquillero confirmó el fallecimiento del pequeño a través de una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, por la cual se despidió de su hijo con un sentido mensaje que ha hecho que la publicación se vuelva viral.