Ofrecen $1.000 millones por alias ‘Ferley Ríos’, presunto autor del carro bomba en el Cauca

Después del atentado que ocurrió este lunes festivo 12 de octubre, en jurisdicción del municipio de La Sierra, departamento del Cauca, en el que tres civiles resultaron heridos, las autoridades ya tienen un sospechoso bajo la mira. Se trata de José Esteban Méndez Álvis, quien carga con más de dos décadas de vida armada ilegal.
Según inteligencia militar, comenzó en las filas de las extintas Farc-EP y, tras el Acuerdo de Paz de 2016, se negó a la desmovilización. En cambio, siguió el camino de Iván Mordisco cuando este rearmó a los disidentes del Frente 30 y construyó lo que hoy se conoce como el Estado Mayor Central (EMC), la facción más numerosa de las disidencias.
Dentro de esa estructura, Méndez Álvis habría ascendido hasta asumir el mando de la llamada estructura Carlos Patiño, un bloque con presencia en el macizo colombiano y el corredor que une el Cauca con Nariño. Las fuerzas militares lo ubican como uno de los operadores armados más activos del bloque suroccidental del EMC.
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