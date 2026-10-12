Ofrecen $1.000 millones por alias ‘Ferley Ríos’, presunto autor del carro bomba en el Cauca

Después del atentado que ocurrió este lunes festivo 12 de octubre, en jurisdicción del municipio de La Sierra, departamento del Cauca, en el que tres civiles resultaron heridos, las autoridades ya tienen un sospechoso bajo la mira. Se trata de José Esteban Méndez Álvis, quien carga con más de dos décadas de vida armada ilegal. Según inteligencia militar, comenzó en las filas de las extintas Farc-EP y, tras el Acuerdo de Paz de 2016, se negó a la desmovilización. En cambio, siguió el camino de Iván Mordisco cuando este rearmó a los disidentes del Frente 30 y construyó lo que hoy se conoce como el Estado Mayor Central (EMC), la facción más numerosa de las disidencias. Dentro de esa estructura, Méndez Álvis habría ascendido hasta asumir el mando de la llamada estructura Carlos Patiño, un bloque con presencia en el macizo colombiano y el corredor que une el Cauca con Nariño. Las fuerzas militares lo ubican como uno de los operadores armados más activos del bloque suroccidental del EMC. Entérese: Así fue supuesta reunión de Maduro con “Iván Márquez”, “Timochenko” y “Santrich” en 2013, según Fiscalía de Nueva York

Su sello

Si algo distingue a la estructura Carlos Patiño de otras facciones disidentes es el uso de artefactos explosivos improvisados y vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones cargados con explosivos. Inteligencia militar atribuye a alias Ferley Ríos la coordinación de ataques con estas tácticas en Santander de Quilichao, Miranda y Patía, municipios del norte y centro del Cauca. El carro bomba de este lunes en el peaje El Bordo seguiría ese patrón. La detonación, ocurrida en la madrugada sobre la vía Panamericana —la arteria que conecta Colombia con Ecuador—, dejó al menos tres civiles heridos y obligó al cierre temporal de la carretera. Es conocido que la Panamericana no es un objetivo casual. Esa ruta, además de una de las arterias del país, también es un corredor de tráfico de cocaína y de movilidad para las tropas del EMC. El control sobre los peajes y la vía le otorga a la estructura Carlos Patiño una palanca de extorsión sobre transportadores, ganaderos y comerciantes de la región.

El atentado en El Bordo se suma a una cadena de hechos violentos que el EMC habría ejecutado en el suroccidente colombiano en los últimos días. El Ministerio de Defensa convocó un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación en la región. En ese contexto, el Ejército elevó la presión sobre la cúpula del bloque. Con esto, alias Ferley Ríos se convirtió en uno de los objetivos más buscados del dispositivo militar en el Cauca. La Fiscalía General tiene abiertos procesos contra Méndez Álvis por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y secuestro, de acuerdo con la información entregada por el Ejército. El Gobierno nacional ofrece una recompensa de $1.000 millones de pesos a quien entregue información que conduzca a su captura. Los datos se pueden suministrar a la línea 165 del Ejército o a través de las aplicaciones oficiales de denuncia del Ministerio de Defensa. Lea más: De la Espriella defiende el caminar exhibiendo cadáveres: “Entre más deje de gustarle eso a la izquierda, más lo voy a hacer” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas