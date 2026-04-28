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Capturan a alias Mi Pez, el presunto cerebro de los atentados en el Valle y el Cauca

Al señalado integrante de las disidencias se le señala de estar detrás del atentado en Cajibío que dejó hasta el momento 21 víctimas fatales.

  • Alex Vitonco Andela, alias Mi Pez, es señalado de coordinar los 34 atentados del pasado fin de semana. Fotos: Cortesía y captura videos
    Alex Vitonco Andela, alias Mi Pez, es señalado de coordinar los 34 atentados del pasado fin de semana. Fotos: Cortesía y captura videos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Alex Vitonco Andela, conocido en el mundo criminal como alias Mi Pez o David.

Este sujeto, capturado en la mañana de este martes, 28 de abril, es señalado como el cabecilla principal de la estructura criminal Dagoberto Ramos, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Lea también: ‘Mordisco’ habría ordenado 31 atentados terroristas por la muerte de su novia

A alias Mi Pez se le atribuye ser el cerebro y coordinador de la reciente ola de violencia que ha golpeado a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, la cual suma al menos 34 atentados terroristas en los últimos días.

También se le atribuye la autoría intelectual del ataque ocurrido el 25 de abril en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana, donde la activación de una carga explosiva contra vehículos civiles dejó 21 personas muertas y varias heridas.

Según la información de Inteligencia Militar, fue alias Mi Pez quien dio instrucciones precisas a los integrantes de la columna Dagoberto Ramos para ejecutar estos actos, coordinando acciones armadas junto a miembros de la estructura Jaime Martínez.

La captura fue entre el municipio de Palmira y el sector de Palo Alto, en el Valle del Cauca. Según el director de la Policía, el general William Rincón, al momento de la detención, Vitonco Andela se encontraba con su compañera sentimental, mientras que sus escoltas se volaron.

¿Quién es Álex Vitonco, alias Mi Pez?

Con más de 20 años de trayectoria delictiva, Alex Vitonco Andela es considerado uno de los cabecillas más violentos del país y pieza clave en las economías ilícitas de las disidencias.

En su prontuario se le señala por el asesinato de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, en 2019, así como de líderes sociales e indígenas en el norte del Cauca.

También sería el responsable de la expulsión de 85 familias en la vereda Mazamorrero en 2021 y para las autoridades es el mayor traficante de drogas de esa zona del país con rutas hacia Panamá y Estados Unidos.

Siga leyendo: ¿Quién es alias Marlon? MinDefensa ofrece recompensa de $5.000 millones por responsable de atentados en el Valle y el Cauca

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