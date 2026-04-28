‘Mordisco’ habría ordenado 31 atentados terroristas por la muerte de su novia

Una venganza a sangre fría por la muerte de su cónyuge y las capturas de sus cuatro hermanos hace parte de las hipótesis que baraja la Fuerza Pública sobre la escalada terrorista que ordenó “Iván Mordisco” en el suroccidente del país.
“Siempre ha habido atentados de parte de las disidencias en Cauca y Valle, pero en este caso vemos una intención que va más allá de golpear a la Fuerza Pública. Estamos viendo ataques desaforados contra la población civil que nada tienen que ver con estrategia, sino con la ira de un terrorista contra el Estado”, señaló un oficial de Inteligencia consultado por EL COLOMBIANO.
Se refiere a Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), el jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC).
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Desde el viernes pasado, por orden suya, los secuaces han perpetrado 31 atentados en Cauca, Nariño y Valle, incluyendo cinco que fueron frustrados por la Fuerza Pública.
El ataque está siendo coordinado por su principal lugarteniente, Iván Jacobo Idrobo Arredondo (“Marlon”), jefe del bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC.
Los atentados han incluido detonación de bombas, hostigamientos a guarniciones, bloqueos de vías, incineración de vehículos y lanzamiento de granadas de mortero desde drones comerciales.
El hecho más grave hasta ahora fue el estallido de una bomba al paso de vehículos civiles en la vía Panamericana, en inmediaciones de Cajibío (Cauca), que ha dejado 21 muertos y 35 heridos.