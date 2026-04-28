‘Mordisco’ habría ordenado 31 atentados terroristas por la muerte de su novia

Una venganza a sangre fría por la muerte de su cónyuge y las capturas de sus cuatro hermanos hace parte de las hipótesis que baraja la Fuerza Pública sobre la escalada terrorista que ordenó “Iván Mordisco” en el suroccidente del país. “Siempre ha habido atentados de parte de las disidencias en Cauca y Valle, pero en este caso vemos una intención que va más allá de golpear a la Fuerza Pública. Estamos viendo ataques desaforados contra la población civil que nada tienen que ver con estrategia, sino con la ira de un terrorista contra el Estado”, señaló un oficial de Inteligencia consultado por EL COLOMBIANO. Se refiere a Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), el jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC). Le puede interesar: Colombia en duelo: así fue el homenaje a las 21 víctimas del atentado en la vía Panamericana. Desde el viernes pasado, por orden suya, los secuaces han perpetrado 31 atentados en Cauca, Nariño y Valle, incluyendo cinco que fueron frustrados por la Fuerza Pública. El ataque está siendo coordinado por su principal lugarteniente, Iván Jacobo Idrobo Arredondo (“Marlon”), jefe del bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC. Los atentados han incluido detonación de bombas, hostigamientos a guarniciones, bloqueos de vías, incineración de vehículos y lanzamiento de granadas de mortero desde drones comerciales. El hecho más grave hasta ahora fue el estallido de una bomba al paso de vehículos civiles en la vía Panamericana, en inmediaciones de Cajibío (Cauca), que ha dejado 21 muertos y 35 heridos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que estas atrocidades son una reacción a las operaciones que la Fuerza Pública ha venido realizando contra ese bloque del EMC, en particular en el cañón del Micay, la cuenca del río Naya y la cordillera Occidental. En esas operaciones se ha golpeado el círculo de confianza de “Iván Mordisco” en los últimos meses. Tal cual ha reportado este diario, entre agosto de 2025 y marzo de 2026 le capturaron a cuatro hermanos, señalados de integrar las redes de apoyo logístico de la organización. El golpe más cercano al corazón de Vera Fernández sucedió el pasado 26 de marzo, cuando la Fuerza Aeroespacial bombardeó su campamento en un paraje rural de Pacoa, en el departamento de Vaupés, a orillas del río Apaporis; luego el sitio fue asaltado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las FF.MM. En esa operación murieron seis terroristas, entre ellos alias “Lorena”, una radista del bloque Amazonas del EMC, quien desde 2021 era la pareja sentimental de “Iván Mordisco”. En 2024 quedó en embarazo y tuvo un hijo con el comandante, el cual apenas tiene un año de vida. “Desde ese momento estábamos esperando una retaliación de la gente de ‘Mordisco’, pero no fue inmediata. Tenemos entendido que el tipo salió herido en ese bombardeo y tuvo que alejarse de su tropa para enfriarse de la persecución mientras se recuperaba. Es posible que ahora haya retomado la comandancia, y su manera de anunciarlo sea esta venganza con atentados”, afirmó el oficial consultado. Las autoridades tampoco descartan motivaciones electorales, como que la disidencia de las Farc esté mostrando su poderío ante la cercanía de un próximo gobierno, aunque estas escaladas terroristas suelen repetirse al menos cada seis meses y con los mismos protagonistas.

Falta de colaboración El ministro Sánchez indicó que la falta de colaboración de las comunidades de Cauca con la Fuerza Pública es una de las razones por las cuales es tan difícil prevenir acciones de terrorismo en el departamento. En una entrevista radial se lamentó porque había una tropa a un kilómetro del sitio en el cual estalló la bomba de Cajibío, pero nadie les avisó. “Creemos que se tardaron mucho tiempo en instalarla y que alguien tuvo que haber visto, y no lo reportó”, acotó el funcionario. “El llamado es a que la gente nos ayude, allá hay gente que nos saca a patadas, nos escupe. Son unos pocos”, reiteró. Sánchez dijo que en esa región se están invirtiendo la mayoría de recursos de las Fuerzas Militares, buscando contrarrestar las acciones delincuenciales. “Cada división tiene una Fuerza de Despliegue Rápido, pero la Tercera División (que actúa en el suroccidente) tiene tres; eso permitió reducir el número de atentados hasta el viernes, pero esa estadística ya se perdió”, aseveró. También hizo un llamado a las comunidades para que eviten alimentar las economías ilegales, cuyos ingresos tienen fortalecidos a esos grupos.