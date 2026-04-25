¿Quién es alias Marlon? MinDefensa ofrece recompensa de $5.000 millones por responsable de atentados en el Valle y el Cauca

En medio de la grave situación de seguridad en varias zonas del país, el Gobierno Nacional reveló el valor estratégico y criminal de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido bajo el alias de Marlon, quien es señalado como presunto responsable de los recientes bombardeos en Valle y Cauca. Le puede interesar: Atentado con explosivos en la vía Panameriacana: hay 7 muertos y 20 heridos Durante un consejo de seguridad extraordinario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la recompensa por este cabecilla de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) ascendió a 5.000 millones de pesos, tras la reciente escalada de ataques en el suroccidente del país.

Hasta este viernes 24 de abril, la cifra por información que permitiera su captura se mantenía en 4.500 millones. Sin embargo, la gravedad de los últimos atentados terroristas en Cali, Palmira y en la vía Panamericana (Cajibío) atribuidos a su mando, precipitó el incremento.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos”, puntualizó el jefe de la cartera de Defensa.

Perfil y prontuario de Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon

Alias Marlon es señalado como el “amo de Jamundí”, título derivado de su dominio sobre la estructura Jaime Martínez. Su poder se cimenta en el control de corredores estratégicos para el narcotráfico que conectan el norte del Cauca con sectores de Nariño y el Valle del Cauca. A pesar de haber accedido a la amnistía de la JEP en 2017, regresó a la lucha armada en 2019, convirtiéndose en una prioridad para la inteligencia militar. Su historial delictivo incluye condenas por rebelión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. No obstante, son sus acciones recientes las que lo ubican en la cima de los objetivos de alto valor. Se le atribuyen al menos ocho atentados de gran impacto, entre los que destacan el asesinato de la candidata Karina García en 2019, el secuestro de contratistas de la Gobernación del Cauca en 2025 y el rapto del menor Lyan Hortúa.

Presuntas conexiones y ofensiva militar

El equipo de inteligencia de las autoridades vincula directamente a “Marlon” con “Max Max” y “Oso Yogui”, señalados como dos de los expertos en explosivos más letales bajo el mando de “Iván Mordisco”. Estas alianzas habrían facilitado ataques como la detonación contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi y el lanzamiento de una pipeta a un bus de servicio público en el Cauca, hecho que dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas.

El cartel con la recompensa que había de alias Marlon. FOTO: MinDefensa y captura de video de redes sociales

“Marlon responderá pronto ante la justicia. No permitiremos que continúe asesinando y aterrorizando a los colombianos, mientras persiste en actividades de narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores”, enfatizó el ministro Sánchez sobre el destino del cabecilla. Como respuesta inmediata, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, ordenó el despliegue de ocho pelotones del Ejército y dos unidades blindadas en la región. “La ofensiva se mantiene y se intensificará con todas las capacidades de las Fuerzas Militares en colaboración armónica con las entidades del Estado y autoridades regionales”, confirmó el alto oficial.

“Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados”, dijo el presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, el Gobierno recordó que se ofrecen hasta 200 millones de pesos por información que prevenga nuevos actos terroristas en las zonas afectadas u otras partes del país.