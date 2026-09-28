¡Pillado! Capturaron a colombiano que movilizaba a tres mujeres chinas hacia Panamá

Un colombiano fue capturado en territorio panameño luego de ser encontrado movilizando a tres ciudadanas de nacionalidad china, quienes se encontraban en situación de ingreso irregular al país. Las autoridades investigan si las extranjeras serían víctimas de tráfico ilícito de migrantes y buscan establecer de dónde llegaron y cuál era su destino.

Según la información entregada por Migración Panamá, las tres mujeres no contaban con sello que acreditara un ingreso legal al territorio nacional. Durante el procedimiento también fue identificado un ciudadano colombiano como presunto responsable de los hechos, por lo que quedó a disposición de las autoridades panameñas.

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Las investigaciones buscan establecer desde dónde viajaron las ciudadanas chinas, cuál era su destino final y si antes de llegar a Panamá hicieron tránsito por territorio colombiano. Estos datos serán relevantes para determinar las circunstancias en las que se produjo su ingreso irregular y establecer si efectivamente fueron víctimas del delito de tráfico de migrantes.