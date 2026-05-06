Cae extraditable del Tren de Aragua: fue capturada en Medellín la hermana del cofundador de la banda

Alias Hilary, identificada como Whilet Betzabeth Hernández Cabriles y señalada como operadora financiera internacional del Tren de Aragua y hermana de su cofundador alias Larry Changa, fue capturada en Medellín, en un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía y el FBI de Estados Unidos, por una orden de extradición de una corte del estado de Texas, Estados Unidos, que la requiere por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.
La detención se logró tras varios meses de investigación y seguimiento. Las autoridades la ubicaban escondida en la ciudad desde diciembre pasado y la capturaron en la zona rosa del sector de la avenida 70, cuando la mujer se disponía a ingresar a una discoteca.
Alias “Hilary” quedó a disposición de la Fiscalía con fines de extradición, mientras avanzan los trámites para su traslado a Estados Unidos. En su contra existe una orden emitida por una corte del Distrito Oeste de Texas por cargos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Sumado a esto, también era requerida en México y Perú por delitos similares.