x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Desde la cárcel, cabecilla del Tren de Aragua habría coordinado amenazas, disputas y extorsiones en Bogotá

Los audios revelan disputas internas, presuntos privilegios carcelarios y la coordinación de extorsiones en el suroccidente de la capital.

  • Fachada de la cárcel La Picota, en Bogotá. FOTO: Colprensa
    Fachada de la cárcel La Picota, en Bogotá. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Interceptaciones telefónicas permitieron a la Fiscalía General de la Nación establecer que Michael Brayan Reyes Naranjo, alias Brayan, cabecilla del Tren de Aragua, continuó coordinando extorsiones, amenazas y disputas internas en Bogotá mientras permanecía recluido en la cárcel La Picota, usando llamadas y videollamadas desde un teléfono celular cuya interceptación había sido autorizada desde antes de su captura y que se mantuvo activa durante su reclusión, revelando la continuidad de operaciones criminales en la capital.

Lea también: Fiscalía envía a prisión a dos hermanos por mover dineros del Tren de Aragua con criptomonedas, ¿cómo lo hacían?

Según pudo establecer el diario El Tiempo, las interceptaciones, iniciadas en febrero de 2023, muestran que alias Brayan continuaba dando instrucciones a miembros activos de la organización, pese a estar privado de la libertad. En varias conversaciones, el cabecilla se refiere a disputas internas dentro del grupo y a enfrentamientos con otros integrantes, a quienes acusa de traiciones y de ordenar ataques contra personas cercanas a su entorno.

En una de las comunicaciones interceptadas, alias Brayan asegura haber entregado información a las autoridades sobre miembros de la banda con los que mantenía conflictos, y afirma que los investigadores ya conocían los crímenes que se ejecutaban en establecimientos bajo control del Tren de Aragua. “La Fiscalía ya sabe todo, me creyeron todo lo que yo les dije y se los comprobé entonces estoy relajado”, se lee en uno de los mensajes conocidos.

Las grabaciones también dejan constancia de que el cabecilla presumía ante sus subalternos de supuestos privilegios dentro del centro penitenciario, al asegurar que llevaba una vida cómoda y que podía realizar videollamadas desde su lugar de reclusión. En esos diálogos, además, menciona a varios integrantes de la estructura criminal que, según él, quedarían comprometidos judicialmente.

De acuerdo con la Fiscalía, Reyes Naranjo mantenía contacto directo con Niño Guerrero, considerado el máximo jefe de la organización criminal, quien es buscado por Interpol y de quien se cree que estaría en Brasil.

Extorsiones en Bogotá y el control de economías ilegales

Los audios interceptados también permitieron establecer cómo se coordinaban extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales en la zona conocida como la 38, ubicada en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. En una de las grabaciones, alias Brayan amenaza al administrador de un bar por negarse a vender licor adulterado que, según la investigación, era distribuido por la organización en ese sector.

Las comunicaciones y testimonios llevaron a las autoridades a identificar el hotel Los Potrillos como un punto central de operaciones del Tren de Aragua.

Según la Fiscalía, el inmueble era utilizado como lugar de alojamiento de cabecillas que llegaban desde Venezuela y como escenario de reuniones en las que se coordinaban sicariatos, cobros extorsivos y el reparto del control territorial de economías ilegales.

En ese mismo lugar, de acuerdo con el expediente, un comerciante identificado como Cristian David Monroy fue torturado por un cobro extorsivo. Horas después, su cuerpo apareció en la localidad de Bosa con impactos de arma de fuego.

Con base en este material probatorio, la Fiscalía decretó medidas cautelares de extinción de dominio sobre el hotel, avaluado en 1.000 millones de pesos, y sobre otros cinco clubes vinculados a la organización criminal, bienes que quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales. Actualmente, alias Brayan se encuentra recluido en el complejo carcelario y penitenciario de Ibagué.

Le puede interesar: 25 capos del crimen de 17 países cayeron desde 2023 en Antioquia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida