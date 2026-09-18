Capturan al hombre que habría asesinado en Medellín a la suegra del reguetonero Pipe Calderón

En un vuelo procedente de Panamá, país en el que se escondía y de donde fue deportado, arribó a Colombia, este jueves, alias Nea Arias, el señalado asesino de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante de género urbano, Pipe Calderón, el pasado 8 de mayo en el barrio El Poblado de Medellín.

En principio, el hombre habría pretendido pasar los controles migratorios del aeropuerto José María Córdova como un ciudadano inadmitido, que arribó a Medellín con otras tres personas, para evadir las órdenes de captura que tenía.

Sin embargo, los oficiales de Migración se percataron de su prontuario y, ante un cruce de información con la Fiscalía, procedieron a enviar las alertas respectivas para que fuera detenido.

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Según esa autoridad, durante los controles migratorios y la verificación de antecedentes, se estableció que los cuatro ciudadanos tenían requerimientos de autoridades judiciales colombianas por diferentes delitos.

Entre ellos estaba Nea Arias, con notificación roja de Interpol, requerida por Colombia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Los otros tres registraban requerimientos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto calificado, y hurto calificado y agravado.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), Nea Arias habría ingresado al vehículo de alta gama en el que se movilizaba la víctima, de 41 años, y la atacó con arma de fuego, causándole la muerte.

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