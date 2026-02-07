Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU.

Una alianza secreta entre capos de Medellín y la Costa Atlántica estaría detrás de una agitada ruta de cocaína que llega hasta República Dominicana, en medio de la feroz intervención militar de Estados Unidos en el mar Caribe. En septiembre de 2025, EL COLOMBIANO visitó en Miami el Laboratorio Suroeste de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), por invitación del Departamento de Estado. Allen Catterton, el director del lugar, contó que allí se analizan, en promedio, 60.000 sustancias narcóticas por año, principalmente cocaína incautada. Y que, según esos estudios, el 90% de las muestras proviene de Colombia. En ese entonces, la Fuerza Naval estaba iniciando el despliegue de la operación Southern Spear (“lanza del sur”) en el mar Caribe, no solo con el propósito de arrinconar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sino de mitigar el flujo de droga en la zona. Una de sus tareas, por recomendación de la DEA, era bloquear una ruta de cocaína que salía de Colombia, pasaba por Venezuela y tenía puntos de acopio en República Dominicana, Haití, Bahamas y Florida (ver el mapa).

Dicho trayecto es coordinado por narcos colombianos y dominicanos, y está vertiendo tanta droga en EE.UU., que ya impactó los precios habituales del alcaloide. El exceso de oferta produjo que en los últimos dos años el valor de un kilo de cocaína cayera de 25.000 a 15.000 dólares (de $91,7 millones a $55 millones) en Miami y sus alrededores. “El acuerdo entre los colombianos y sus socios dominicanos incluye la distribución de la droga una vez que llega a Miami, y desde ahí es despachada a varios destinos dentro de Estados Unidos. Si el precio de la cocaína cae, para nosotros es evidencia de que hay mucha droga circulando”, explicó un agente de inteligencia de la DEA. Pero cuando le preguntamos qué narcos de Colombia estaban detrás de esa ruta a República Dominicana, el agente guardó silencio. “No puedo comentar investigaciones en curso”, acotó.

Este diario inició pesquisas, tratando de responder a esa pregunta, y la pieza faltante del rompecabezas fue encontrada en Colombia, en investigaciones dispersas en la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, la Dirección Antinarcóticos (Dirán) y la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. Las sospechas sobre esa ruta, según los investigadores, recaen en dos personajes del bajo mundo: “Julián Machete”, un sicario de Medellín que al parecer se encumbró a la cima del narcotráfico; y “la Patrona”, heredera del poder paramilitar en la Costa Atlántica.

El ascenso de “Julián Machete”

Según registros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Julián Alberto Jiménez Monsalve (“Julián Machete”) comenzó su carrera criminal en los 90, en la banda “el Coco”, que delinque en la frontera de las comunas 12 y 13 de Medellín (La América y San Javier). Su apodo se debe a la cicatriz de una cortada en la mejilla izquierda, que en sus días de violento pandillero le daba un aspecto tenebroso. También hizo trabajos para los paramilitares, al punto que se desmovilizó en 2005 del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas.

Julián Jiménez Monsalve (“Julián Machete”) fue capturado en 2019 en Rep. Dominicana. El año pasado salió de la cárcel. FOTO cortesía policía

“El Coco” está integrada a “los Pesebreros”, la confederación de bandas más poderosa del occidente de Medellín, fundada por Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”). Cuando este fue encarcelado en 2013, junto a varios de sus lugartenientes, “Julián Machete” ascendió en la jerarquía y, presuntamente, recibió un encargo crucial: liderar los negocios de narcotráfico transnacional de la organización. Compró una cédula de ciudadanía venezolana, a nombre de David José Mateo, y con esa identidad se radicó en 2017 en Punta Cana, un destino turístico de República Dominicana. Allí adquirió un nuevo pasaporte, tramitó licencia de conducción y otra cédula dominicana. El 13 de agosto de 2018 constituyó legalmente una empresa, Tegnomateo Caribeño, cuyo objeto social era “la compra, venta y engorde de ganado”, según consta en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de ese país. La gerencia de esa compañía fue su fachada para desenvolverse en el mundo empresarial de la isla, tanto el legal como el ilegal, buscando clientes para la cocaína colombiana. Mientras eso ocurría en el exterior, en Medellín la banda “el Coco” estaba en guerra contra “la Agonía” en la comuna 13, produciendo asesinatos y desplazamientos forzados, situación que obligó a la Policía a perseguir a sus cabecillas. Fue así como, rastreando los viajes de su hija adolescente, lograron ubicarlo en un condominio de lujo en Punta Cana, el 19 de enero de 2019. Fue deportado a Colombia para responder por concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento forzado y otros crímenes.

La heredera de la mafia

La otra ficha del ajedrez mafioso en la ruta de cocaína de República Dominicana es Zulma Musso Torres (“la Patrona”), una influyente matrona en el mundo delincuencial de la Costa Caribe. La mujer, oriunda de Santa Marta, fue introducida al hampa a principios del siglo XXI, por su hermano Jairo Musso Torres (“Pacho Musso”), subcomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACGM), que regentaba Hernán Giraldo Serna (“el Taladro”). Zulma se involucró en el manejo financiero del grupo y, desde las sombras, en la coordinación de despachos de cocaína desde los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; cuando la organización se desmovilizó y sus jefes fueron extraditados (2008), ella heredó los contactos para seguir explotando las rutas de exportación, incluyendo la que pasaba por República Dominicana y las islas antillanas.

El expediente de Zulma Musso en la Corte de Texas está sellado (sealed), solo figura su hijo Washington.

Los problemas comenzaron en 2021, cuando se desató una guerra por el control de los muelles del Caribe, que incluyó al Clan del Golfo y una facción disidente, a “los Pachenca”, “la Oficina del Caribe”, “los Costeños” y “los Salsas Mexicanos”. Fue una rebelión general, en contra de los precios de gramaje que imponía el Clan del Golfo por la salida de la droga. En la contienda también participaron los sicarios de “Julián Machete”, quien al parecer los dirigía desde la prisión. En medio del caos fue asesinado en un supermercado de Barranquilla el socio y primer marido de Zulma Musso, Libardo Parra González (feb. 10/21), lo que dejó en una encrucijada a “la Patrona”. ¿Sería ella la siguiente? Según fuentes policiales, estando en la cárcel de Palmira (Valle), “Julián Machete” habría establecido contactos con traficantes costeños que lo acercaron a Zulma Musso.

Uno de los documentos que utilizaba “Julián Machete” en República Dominicana, con su otra identidad venezolana, David José Mateo. FOTO cortesía policía

Dos de sus lugartenientes, “Jota” y “el Toco”, viajaron desde Medellín para ofrecerle un negocio: protección para ella, su círculo familiar y sus operaciones, a cambio de entrar a las grandes ligas del tráfico internacional de cocaína. De acuerdo con la investigación que adelanta la Fuerza Pública, “Julián Machete” habría aportado los contactos que obtuvo cuando vivió en República Dominicana, y “la Patrona” le dio acceso a clientes mexicanos, en especial del cartel de Jalisco Nueva Generación. Así se fue consolidando la ruta que hoy preocupa a los estadounidenses.

¿Informante de la DEA?

En septiembre de 2021, el Departamento del Tesoro incluyó a “la Patrona” en la Lista Clinton, congelando sus activos y transacciones financieras. Según la entidad, la mujer de 62 años “supervisa la logística del transporte de cocaína desde Colombia a Estados Unidos, Europa, el Caribe, Centroamérica y México”. Con ella fueron sancionados su segundo esposo, Luis Bermúdez Mejía, y sus hijos Washington Antunez Musso y Juan Carlos Reales Britto. La situación fue aprovechada por agentes de la DEA, que la contactaron y le ofrecieron beneficios judiciales a cambio de someterse a la justicia y delatar a otros narcos, dado su vasto conocimiento del negocio. La mujer aceptó el acuerdo y se entregó a esa agencia en México, a mediados de 2022. Al revisar su récord en las bases de datos de la rama judicial de EE.UU., Musso no aparece detenida actualmente en el Buró Federal de Prisiones y su expediente está sellado (“sealed”) en una corte de Texas, es decir, bajo reserva. Abogados expertos en extradición le explicaron a este diario que esa situación puede significar que hay un proceso de cooperación en curso con la justicia norteamericana. A pesar de eso, la ruta de narcotráfico hacia República Dominicana continuó activa. ¿Quiénes la están operando? “Julián Machete” salió de la cárcel en agosto de 2025, tras pagar seis años por concierto para delinquir agravado. El juicio oral por tres asesinatos y una tentativa de homicidio no ha comenzado, debido a que algunos testigos se retractaron y otros desaparecieron. En la actualidad no hay órdenes de captura vigentes contra Julián Jiménez Monsalve, o David José Mateo, como también se hace llamar. La Policía cree que se mueve con libertad entre Centroamérica y Brasil. A la fecha, en la operación Southern Spear, la Fuerza Naval ha lanzado 36 ataques contra embarcaciones cargadas de droga en el mar Caribe y el Pacífico, con 128 muertos.