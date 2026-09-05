Duro contra los turistas explotadores: las capturas aumentaron un 1.000%

Evitar que Medellín siguiera siendo un destino de fácil acceso para los explotadores sexuales no solo se quedó en un discurso político. La ofensiva de la Alcaldía de Medellín y apoyada por autoridades de Colombia y Estados Unidos llevó a que 35 extranjeros fueran capturados y judicializados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes desde 2024.
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Esto representa un incremento de más del 1.000% en la cantidad de detenciones realizadas por las autoridades en contra de extranjeros que viajaban a Medellín con la finalidad de cometer delitos sexuales contra menores de 18 años, haciendo pagos, en muchos casos, a organizaciones delincuenciales.