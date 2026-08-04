Mandaron a la cárcel a hombre de Curazao por caso de explotación sexual de menor de 14 años en Medellín

Otro extranjero más que cae por casos de explotación sexual en Medellín. Esta vez se trata del curazoleño Stracey Diámin Karim Agata, quien era buscado desde 2023 por un caso de explotación sexual contra una menor de 14 años, a quien habría contratado mediante un proxeneta colombiano, también capturado.
Los hechos ocurrieron en un conjunto residencial del barrio El Poblado, suroriente de Medellín, luego de que este caribeño, de 48 años, hubiera contactado a un hombre, al parecer Alexánder Sánchez García, de 21 años, para que le llevara una menor de edad para que fuera explotada sexualmente.