Exportadores de carbón pierden $490.000 millones por cada $100 que cae el dólar

La apreciación del peso frente al dólar se convirtió en un nuevo desafío para los exportadores colombianos de carbón y coque. La razón está en que estas industrias reciben sus ingresos principalmente en dólares, mientras buena parte de sus costos, impuestos, nómina y obligaciones se pagan en pesos. Según estimaciones de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), por cada $100 que ha caído la tasa representativa del mercado (TRM), el valor de las exportaciones de carbón y coque se ha reducido en cerca de $490.000 millones, tomando como referencia los valores exportados durante 2025. El impacto, de acuerdo con el gremio, no se limita a las empresas. La menor tasa de cambio también reduce los recursos que recibe el Estado a través de impuestos y regalías, debido a que disminuye el valor en pesos de las operaciones del sector.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, dijo a través de un comunicado que la caída de la TRM reduce el valor de liquidación del carbón en aproximadamente $500 por tonelada para los carbones del interior y cerca de $720 por tonelada para los producidos en la Zona Norte. Esto tiene un efecto directo sobre el giro de regalías y la generación de renta asociada con la actividad minera.

Reducción de los ingresos

El panorama resulta especialmente complejo para la industria del coque. En apenas dos años, los exportadores han perdido más del 40 % de los ingresos que generaban en 2024. El resultado se explica por dos factores que han ocurrido de manera simultánea: los precios internacionales del coque han caído cerca de 36 %, mientras el dólar ha registrado una depreciación superior a $500. Consulte: Colombia perdió más de $5 billones en regalías mineras por restricción al carbón térmico: Contraloría La combinación de menores precios internacionales y una tasa de cambio menos favorable ha reducido de manera significativa los ingresos de los productores y exportadores colombianos. El efecto también se refleja en la posición del coque dentro de las ventas externas del país. El producto colombiano pasó de ser el primer producto industrial de exportación a ocupar el tercer lugar, en medio de un escenario de pérdida de competitividad.

Fenalcarbón advierte que la menor tasa de cambio también impacta los recursos del Estado por impuestos y regalías.

Según Fenalcarbón, la situación es particularmente compleja porque los principales costos de la industria no han disminuido en la misma proporción que sus ingresos. Por cada $100 que ha caído la TRM, la industria exportadora de coque ha perdido alrededor de $80.000 millones en ingresos. Al mismo tiempo, el Estado deja de recaudar como mínimo $10.000 millones por concepto del impuesto de renta.

¿Qué impacto tiene la revaluación del peso sobre las empresas?

Para este gremio, el comportamiento de la tasa de cambio está afectando directamente los márgenes de las empresas exportadoras, debido a que una parte importante de sus costos permanece denominada en pesos. Cante señaló que “la caída del dólar no es una cifra abstracta para los exportadores”, pues se traduce en menores ingresos y márgenes, además de limitar la capacidad de inversión. El dirigente gremial advirtió que el efecto termina trasladándose también a las finanzas públicas, debido a la reducción de los recursos asociados con impuestos y regalías. Entérese: India impone arancel al coque colombiano por cinco años y Fenalcarbón culpa al Gobierno Petro por negligencia “La caída del dólar no es una cifra abstracta para los exportadores. Son menores ingresos, menores márgenes, menor capacidad de inversión y, finalmente, menos recursos para el Estado. Colombia no puede seguir desconociendo el impacto acumulado que están enfrentando sus sectores exportadores”, afirmó el lídere gremial. Ante este escenario, Fenalcarbón hizo un llamado a adoptar medidas que permitan fortalecer la competitividad de los sectores exportadores colombianos. Los carboneros consideran que la situación requiere especial atención porque la industria está enfrentando simultáneamente dos factores adversos: la disminución de los precios internacionales y la revaluación del peso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para el sector del carbón y el coque, estos movimientos están reduciendo los ingresos de una actividad considerada estratégica por su aporte a la generación de empleo, divisas, impuestos y regalías. Fenalcarbón sostiene que el impacto acumulado sobre los exportadores debe ser tenido en cuenta en las decisiones económicas del país, especialmente porque la menor tasa de cambio no solo afecta los resultados de las compañías, sino también los recursos que recibe el Estado. Le puede gustar: Colombia quema más carbón y gas ante la inminente llegada de El Niño: consumo subió hasta 65% en cinco meses

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