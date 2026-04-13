Colombia perdió más de $5 billones en regalías mineras por restricción al carbón térmico: Contraloría

La decisión del Gobierno Nacional de reducir la extracción de carbón térmico ya muestra impactos concretos en la economía, según un informe de la Contraloría General.
Uno de los datos más alarmantes es que el Producto Interno Bruto (PIB) minero cayó 9,52% entre 2023 y 2024, al pasar de $12.179 millones a $11.020 millones.
A esto se suma una fuerte contracción en la inversión extranjera directa (IED), que disminuyó 60,8%, al pasar de 3.442 millones de dólares en 2023 a 1.349 millones en 2024.
En paralelo, las exportaciones de minerales también se redujeron de manera significativa. Estas pasaron de 13.794 millones de dólares a 7.060 millones de dólares en el mismo periodo, lo que representó una caída de 48,82%.
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