Colombia perdió más de $5 billones en regalías mineras por restricción al carbón térmico: Contraloría

La decisión del Gobierno Nacional de reducir la extracción de carbón térmico ya muestra impactos concretos en la economía, según un informe de la Contraloría General. Uno de los datos más alarmantes es que el Producto Interno Bruto (PIB) minero cayó 9,52% entre 2023 y 2024, al pasar de $12.179 millones a $11.020 millones. A esto se suma una fuerte contracción en la inversión extranjera directa (IED), que disminuyó 60,8%, al pasar de 3.442 millones de dólares en 2023 a 1.349 millones en 2024. En paralelo, las exportaciones de minerales también se redujeron de manera significativa. Estas pasaron de 13.794 millones de dólares a 7.060 millones de dólares en el mismo periodo, lo que representó una caída de 48,82%. Puede leer: Empresas de carbón dejaron plantado al Gobierno en reunión de transición en Valledupar

Regalías mineras se desploman más de 60%

El impacto fiscal es uno de los puntos más críticos del análisis de la Contraloría. Las regalías del sector minero se redujeron 63,16%, al pasar de $8,1 billones en 2023 a $2,8 billones en 2024, es decir, una pérdida superior a $5 billones. La Contraloría subrayó que el carbón térmico tiene una participación determinante en estos ingresos, por lo que su eliminación afecta directamente las finanzas públicas y los recursos disponibles para las regiones.

El carbón, clave histórica en los ingresos del Estado

El informe también pone en contexto la relevancia del sector. Entre 2010 y 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó $64,39 billones provenientes del sector minero. Entérese: Gobierno anunció protección a la Sierra Nevada: no habrá nuevas concesiones mineras en más de 900.000 hectáreas De ese total, el 72,12% ($46,43 billones) provino de la extracción de carbón térmico, seguido por la extracción de oro y otros metales preciosos, con una participación de 9,15% ($5,89 billones). Esto evidencia la alta dependencia fiscal del país frente a este recurso, tanto en impuestos como en regalías.

Deterioro del clima de inversión minera en Colombia

El estudio también alerta sobre la pérdida de atractivo del país para la inversión minera. Según el indicador del Instituto Fraser de Canadá, la calificación de Colombia ha caído de 72,29 en 2020 a 44,3 en 2024. Esta tendencia, según el ente de control, refleja un menor interés de inversionistas internacionales y el desplazamiento de grandes compañías mineras hacia otros países con mejores condiciones.

Potencial de minerales estratégicos, aún sin desarrollar

Aunque Colombia cuenta con un importante potencial geológico en minerales como cobre, níquel, oro y esmeraldas, además de indicios de grafito, tierras raras y coltán, la mayoría de estos proyectos se encuentran en etapas tempranas. La Contraloría advierte que no existen procesos suficientes de ronda minera y que los proyectos de gran escala requieren largos plazos de maduración, lo que limita su capacidad de reemplazar en el corto plazo los ingresos del carbón. Le interesa: El fracking en el Permian volvió a salvarle el año a Ecopetrol: ya representa el 14% de la producción

El cobre, apuesta clave para la transición energética

Dentro de los minerales estratégicos, el cobre se perfila como una oportunidad relevante. Colombia se encuentra ubicada en el Cinturón Andino del Cobre, una de las principales franjas geológicas del mundo. Sin embargo, el organismo señala que es necesario profundizar en actividades como perforación, modelamiento de recursos y estudios metalúrgicos para consolidar proyectos de gran escala que permitan una diversificación minera sostenible.

Contraloría pide transición energética gradual y coordinación institucional