Antioquia lanza millonaria licitación para pavimentar más de 600 km de vías: estos serán los 46 municipios beneficiados

La Gobernación de Antioquia abrió un proceso de licitación pública por $882.000 millones para pavimentar y estabilizar 634 kilómetros de vías en 29 tramos del departamento. Este es el proceso de contratación en infraestructura física más grande de la administración actual y se orienta a intervenir vías secundarias y terciarias.
El objetivo principal, según la administración, es mejorar la conectividad en las cabeceras municipales y subregiones para potenciar su competitividad, beneficiando directa e indirectamente a 46 municipios.
Con la ejecución de estas obras, se busca aumentar el porcentaje de vías pavimentadas del 45% al 65% de los 5.000 kilómetros que están a cargo del departamento.
“Nuestra meta es superar los 3.000 kilómetros pavimentados. Es decir, la meta de pavimentación es de 1.040 kilómetros. En estabilización tenemos una meta de 700 kilómetros, de los cuales ya sacamos a licitación 634 kilómetros”, indicó el gobernador Andrés Julián Rendón.
El proyecto utiliza la técnica de pavimentación con estabilización, que refuerza el suelo de la vía aprovechando el material existente y adicionándole cal o cemento, material granular y una placa de rodadura en doble riego, incluyendo la construcción de buenos sistemas de drenaje.