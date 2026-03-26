Bolivia logró el primer milagro: venció a Surinam y jugará la final del repechaje Mundial contra Irak

Hubo sufrimiento. En los minutos finales, la Selección de Bolivia terminó metida en el área que defendía, buscando contener el ímpetu del ataque de la Selección de Surinam, que buscaba empatar el encuentro de semifinal del repechaje internacional en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Lo consiguieron. A pesar de la insistencia de los surinameses, Bolivia se quedó con la victoria 2-1 y avanzó a la final de la repesca internacional al Mundial Norteamérica 2026. El elenco suramericano se impuso con anotaciones de Paniagua y Miguel Terceros. El 30 de marzo se enfrentará contra Irak en el último duelo para intentar volver a una Copa del Mundo después de 32 años.