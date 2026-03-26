En vivo | A los dos minutos, Colombia puso el 1-0 con gol de Jhon Arias, pero Croacia igualó 1-1 a los 5 minutos. Vea los goles

Colombia asume su primer examen en esta gira de amistosos ante Croacia, en el Camping World Stadium de Orlando. Llega con una racha positiva de nueve partidos sin perder (cinco victorias y cuatro empates), lo que refleja el buen momento del equipo.

Néstor Lorenzo cuenta con todas sus figuras, incluida Luis Díaz, pieza clave en el frente de ataque. El entrenador destacó el progreso del grupo previo a este compromiso: “El equipo está muy unido, los jugadores asimilan bien lo que les pedimos y tienen ganas de hacer historia”.

Este partido marca el primer enfrentamiento entre Colombia y Croacia.

“A lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con grandes equipos, hemos jugado con los campeones de todas las confederaciones. Queremos competir y ver a qué altura estamos y esperamos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los mundiales”, indicó el técnico Lorenzo.

Para este compromiso, el entrenador argentino se decidió por los siguientes inicialistas: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.