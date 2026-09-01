Un muerto y al menos 10 heridos deja atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

Un atentado con carro bomba sacudió a Los Patios, Norte de Santander, durante la noche del lunes. El explosivo fue detonado cerca de una estación de Policía y, hasta el momento, las autoridades reportan una persona fallecida y al menos diez heridos.
La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que el hecho ocurrió hacia las 11:15 p. m., cuando explotó un taxi acondicionado con material explosivo.
Tras el atentado, imágenes de lo ocurrido se difundieron rápidamente en redes sociales. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque. Sin embargo, se conoció que este hecho podría, presuntamente, ser atribuido al ELN.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre este ataque y confirmó que deja, hasta el momento, una persona fallecida y 11 heridas, entre ellas un policía que sufrió la mutilación de una de sus extremidades.