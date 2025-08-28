Así quedó el carro del esquema de seguridad de Daniel Palacios tras el grave accidente en Medellín

El accidente que se registró en la tarde de este jueves en la Loma de Los Balsos, en Medellín, dejó imágenes impactantes del vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba parte del esquema del precandidato presidencial Daniel Palacios.
La camioneta blanca, que según los reportes sufrió una falla mecánica que la dejó sin frenos, terminó completamente destruida: el parabrisas quedó destruido y la parte delantera se desfiguró tras el fuerte impacto. Bomberos y equipos de rescate tuvieron que intervenir para sacar a los ocupantes atrapados en el interior.
