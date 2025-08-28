x

Así quedó el carro del esquema de seguridad de Daniel Palacios tras el grave accidente en Medellín

Las imágenes del accidente en la Loma de Los Balsos, en Medellín, muestran la magnitud del siniestro que destruyó una camioneta blindada de la UNP del esquema de seguridad del precandidato Daniel Palacios y dejó nueve personas heridas.

    Un grave accidente en el que se vio involucrado el precandidato presidencial Daniel Palacios ocurrió esta tarde en cerca al centro comercial Santa Fe en Medellín. Imagen: redes sociales.
    La camioneta fue considerada como perdida total. Imagen: Daniel Palacios vía X.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El accidente que se registró en la tarde de este jueves en la Loma de Los Balsos, en Medellín, dejó imágenes impactantes del vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba parte del esquema del precandidato presidencial Daniel Palacios.

La camioneta blanca, que según los reportes sufrió una falla mecánica que la dejó sin frenos, terminó completamente destruida: el parabrisas quedó destruido y la parte delantera se desfiguró tras el fuerte impacto. Bomberos y equipos de rescate tuvieron que intervenir para sacar a los ocupantes atrapados en el interior.

En contexto: Atención | Caravana del precandidato Daniel Palacios sufrió accidente en Medellín: hay varios heridos

La camioneta fue considerada como perdida total. Imagen: Daniel Palacios vía X.

De acuerdo con las autoridades, nueve personas resultaron heridas, entre ellas siete policías y dos integrantes de la UNP, mientras que el conductor permanece en estado crítico. Palacios, quien salió ileso, había cambiado de vehículo minutos antes por recomendación de su jefe de seguridad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que los hechos ocurrieron a la altura del Centro Comercial Santa Fe. “Minutos después de que Palacios cambiara de carro, el vehículo se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”, señaló.

Imagen: Daniel Palacios vía X.

Las imágenes del siniestro muestran la magnitud del choque: las puertas dobladas, los airbags activados y el capó destrozado reflejan la fuerza del impacto. Dos motocicletas de la Policía que acompañaban la caravana también resultaron involucradas.

Imagen: Daniel Palacios vía X.

Palacios agradeció en sus redes sociales haber salido sin lesiones y pidió orar por la recuperación de sus escoltas. Entre tanto, las autoridades investigan las causas exactas de la falla mecánica que dejó al vehículo sin frenos y que por poco termina en tragedia.

