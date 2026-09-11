Gobierno De la Espriella les pone freno a los “carros cazafotomultas”, no podrán multar sin un agente de tránsito

El Gobierno De la Espriella puso nuevas reglas al uso de vehículos equipados con cámaras y dispositivos electrónicos para detectar infracciones de tránsito. Desde ahora, estos equipos no podrán utilizarse para imponer comparendos como apoyo al control en vía si no hay un agente de tránsito presente.
La decisión quedó establecida en la Resolución 20263040036655 del Ministerio de Transporte, expedida este 11 de septiembre de 2026, que además deroga la Circular 867 del 24 de diciembre de 2025.
La medida busca diferenciar entre los dispositivos tecnológicos que utilizan directamente los agentes de tránsito y los sistemas automáticos de fotodetección, que tienen requisitos y autorizaciones diferentes.
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