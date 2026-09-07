Gobierno revisará fotomultas tras detectar 40.000 comparendos irregulares: “No son para hacer negocios”

La revisión de las fotomultas en Colombia comenzó a dejar sus primeros hallazgos. El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que cerca de 40.000 órdenes de comparendo podrían haber sido impuestas de manera irregular por dispositivos que, aunque estaban autorizados, no registraban oficialmente el inicio de su operación.
La cifra todavía está en proceso de validación con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), por lo que aún no se ha determinado cuántos de esos comparendos tendrían que ser revisados o eventualmente anulados.
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El anuncio fue hecho por el presidente, quien escribió que ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizar una revisión de los sistemas de fotodetección que funcionan en el país: “¡Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos!”, afirmó el mandatario.