Casa por cárcel para Miguel Quintero, imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana

Un juez de garantías avaló la medida de prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien fue imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Contra Sebastián Ortega, en cambio, no avaló esta petición y en consecuencia podrá continuar atendiendo al proceso penal en libertad.
El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías indicó que en su concepto y después de evaluar el acervo entregado por la Fiscalía, concluyó que hay pie a decir que “existe inferencia razonable” de la autoría de los delitos imputados. Sin embargo, aseguró que no hay elementos para asegurar que hayan participado en argucias para torcer el proceso y tampoco existen para inferir que no se presentarán a las diligencias.