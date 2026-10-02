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Casa por cárcel para Miguel Quintero, imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana

Juez 27 Penal de Medellín tomó la decisión basado en el daño presuntamente causado en la contratación entre el AMVA y los bomberos de Itagüí.

  • Miguel Quintero y Sebastián Ortega. FOTOS: EL COLOMBIANO PROCESADAS POR IA
    Miguel Quintero y Sebastián Ortega. FOTOS: EL COLOMBIANO PROCESADAS POR IA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Un juez de garantías avaló la medida de prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien fue imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Contra Sebastián Ortega, en cambio, no avaló esta petición y en consecuencia podrá continuar atendiendo al proceso penal en libertad.

El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías indicó que en su concepto y después de evaluar el acervo entregado por la Fiscalía, concluyó que hay pie a decir que “existe inferencia razonable” de la autoría de los delitos imputados. Sin embargo, aseguró que no hay elementos para asegurar que hayan participado en argucias para torcer el proceso y tampoco existen para inferir que no se presentarán a las diligencias.

No obstante, apuntó que la sociedad sí requiere una protección frente a la magnitud del daño presuntamente ocasionado con el supuesto detrimento de 2.481 millones de pesos. En el caso de Quintero, su participación habría sido continua y, en el caso de Ortega, solo en un contrato.

Lea también: En video | El apartamento paralelo de “minifiestas” que tenía Miguel Quintero en Medellín

Quintero y Ortega fueron imputados el pasado 15 de septiembre por la fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública: el primero por supuesto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, y el segundo por el último de estos cargos.

Esto por hechos relacionados con una contratación que habría sido espuria entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; su valor total fue de 17.656 millones de pesos entre los años 2021 y 2022, en seis contratos.

De acuerdo con la delegada del ente acusador, de ese monto habrían esquilmado 2.481 millones de pesos; a Miguel Quintero Calle le habrían correspondido $1.653,3 millones y a Ortega 133 millones, en tanto que al entonces subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada (peculado e interés indebido de contratos), 693,7 millones; habrían sido coadyuvados, según el expediente, por la exasesora jurídica de la misma entidad, que fue imputada por interés indebido.

Entérese: Procuraduría apoya petición de cárcel para Miguel Quintero y Sebastián Ortega por el caso AMVA-bomberos de Itagüí

Se trata de la tercera fase de un proceso que tenía ya siete imputados, como el director del AMVA para el periodo 2020-2023, Juan David Palacio, el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la exfuncionaria del AMVA, María Janeth Rúa.

Este es el caso de presunta corrupción relacionado con la anterior alcaldía que más se ha movido en el último tiempo y en buena medida ha sido por la cantidad de personas que han decidido colaborar con la justicia, entre ellos Cadavid y otra presunta implicada en un caso similar del AMVA.

Entre los dos han puesto a disposición un gran acervo a partir del cual, justamente, la Fiscalía vinculó a Miguel Quintero y la cúpula mayor de lo que sería el tinglado para esquilmar el erario, que habría operado durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. También han mencionado, por ejemplo, que el exalcalde Quintero habría conocido de todo lo que ocurría y hasta habría sido quien repartió distintas dependencias en especies de franquicias para que terceros controlaran la contratación y cobraran coimas.

También han dado información valiosa Rúa y el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao.

Otra arista que ha retroalimentado el caso de bomberos es la investigación que lleva la Fiscalía por contratos que se hicieron durante el mismo periodo por un monto cercano a $18.000 millones, para el mantenimiento y algunas obras en el Parque de las Aguas, con dineros aportados igualmente por el Área. Y justamente una de las presuntas implicadas allí es quien ha aportado los chats, fotos y otro tipo de documentos en los que se vería la articulación de Miguel Quintero con Ortega y Villada, así como con el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y otros exfuncionarios para controlar la contratación.

Además, le sugerimos ver: “Lo que quieren es silenciar a los testigos”: abogado del Área Metropolitana habla de una campaña de amedrentamiento

Una de las contratistas del Parque de las Aguas que fue imputada está buscando que le acepten un principio de oportunidad (lo que significa beneficios a cambio de dar información). Además, el excontador de los Bomberos, Cardona Henao, confesó el delito de presunta falsedad en documentos y se sometió a la sentencia anticipada, pero igualmente ha aportado datos a la investigación.

Hasta ahora, las únicas personas entre los once imputados con medida de aseguramiento habían sido Cadavid y Rúa, a partir de noviembre de 2025. No obstante, el primero recobró la libertad en marzo pasado cuando un juez le avaló la matriz de colaboración con la justicia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Miguel Quintero recibió casa por cárcel por el caso del Área Metropolitana?
El juez 27 Penal de Medellín impuso detención domiciliaria al considerar que existe una inferencia razonable sobre su presunta participación en los delitos imputados y que el caso involucra un supuesto detrimento de $2.481 millones. La decisión se tomó durante la audiencia de medida de aseguramiento.
¿Qué decidió el juez sobre Sebastián Ortega en el caso del AMVA?
¿Qué delitos le imputaron a Miguel Quintero por el caso del AMVA?
La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación está relacionada con contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
¿Cuánto dinero habría sido objeto del presunto detrimento en los contratos de Bomberos de Itagüí?
Según la Fiscalía, de los $17.656 millones correspondientes a seis contratos celebrados entre 2021 y 2022, presuntamente se habrían apropiado $2.481 millones. Estos valores corresponden a la hipótesis presentada por el ente acusador y no a una condena.
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