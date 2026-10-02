Casa por cárcel para Miguel Quintero, imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana

El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías indicó que en su concepto y después de evaluar el acervo entregado por la Fiscalía, concluyó que hay pie a decir que “existe inferencia razonable” de la autoría de los delitos imputados. Sin embargo, aseguró que no hay elementos para asegurar que hayan participado en argucias para torcer el proceso y tampoco existen para inferir que no se presentarán a las diligencias.

Un juez de garantías avaló la medida de prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien fue imputado por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Contra Sebastián Ortega, en cambio, no avaló esta petición y en consecuencia podrá continuar atendiendo al proceso penal en libertad.

No obstante, apuntó que la sociedad sí requiere una protección frente a la magnitud del daño presuntamente ocasionado con el supuesto detrimento de 2.481 millones de pesos. En el caso de Quintero, su participación habría sido continua y, en el caso de Ortega, solo en un contrato.

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Quintero y Ortega fueron imputados el pasado 15 de septiembre por la fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública: el primero por supuesto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, y el segundo por el último de estos cargos.

Esto por hechos relacionados con una contratación que habría sido espuria entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; su valor total fue de 17.656 millones de pesos entre los años 2021 y 2022, en seis contratos.

De acuerdo con la delegada del ente acusador, de ese monto habrían esquilmado 2.481 millones de pesos; a Miguel Quintero Calle le habrían correspondido $1.653,3 millones y a Ortega 133 millones, en tanto que al entonces subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada (peculado e interés indebido de contratos), 693,7 millones; habrían sido coadyuvados, según el expediente, por la exasesora jurídica de la misma entidad, que fue imputada por interés indebido.

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Se trata de la tercera fase de un proceso que tenía ya siete imputados, como el director del AMVA para el periodo 2020-2023, Juan David Palacio, el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la exfuncionaria del AMVA, María Janeth Rúa.

Este es el caso de presunta corrupción relacionado con la anterior alcaldía que más se ha movido en el último tiempo y en buena medida ha sido por la cantidad de personas que han decidido colaborar con la justicia, entre ellos Cadavid y otra presunta implicada en un caso similar del AMVA.

Entre los dos han puesto a disposición un gran acervo a partir del cual, justamente, la Fiscalía vinculó a Miguel Quintero y la cúpula mayor de lo que sería el tinglado para esquilmar el erario, que habría operado durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. También han mencionado, por ejemplo, que el exalcalde Quintero habría conocido de todo lo que ocurría y hasta habría sido quien repartió distintas dependencias en especies de franquicias para que terceros controlaran la contratación y cobraran coimas.

También han dado información valiosa Rúa y el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao.