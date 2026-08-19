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Caso Kevin Acosta: Fiscalía citó a audiencia de imputación a funcionarios de Nueva EPS por presunto homicidio culposo

El ente investigador también revisará quién fue el responsable de filtrar la historia clínica del menor de edad. Esto dijo la Fiscalía.

  • Kevin Acosta murió esperando que le dieran una medicina que le hubiera salvado la vida sin mayores complicaciones. FOTO: CORTESÍA.
    Kevin Acosta murió esperando que le dieran una medicina que le hubiera salvado la vida sin mayores complicaciones. FOTO: CORTESÍA.
hace 35 minutos
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La Fiscalía General de la Nación llevará a cabo el próximo lunes 24 de agosto una audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a la investigación por la muerte de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia y cuyo caso desató cuestionamientos por una posible negligencia en la atención recibida en la Nueva EPS.

Entre los citados se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, quien para entonces se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, en ese momento auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

La investigación también está relacionada con la presunta filtración de la historia clínica del menor.

En desarrollo...

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