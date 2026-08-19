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Arranca el debate por el POT de Medellín: Alcaldía radicó modificaciones ante el Concejo

Desde este miércoles comenzará en el Concejo la discusión por las modificaciones de mediano plazo de la carta de navegación más importante para el crecimiento de la capital antioqueña.

  • Medellín revisará su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) este año. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
    Medellín revisará su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) este año. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 2 horas
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La Alcaldía de Medellín radicó este miércoles ante el Concejo la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una de las discusiones más importantes de este cuatrienio y que definirá en gran medida el rumbo que en materia de urbanismo seguirá la ciudad en los próximos años.

La radicación fue informada por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que esas modificaciones estuvieron respaldadas por un amplio proceso de socialización.

“El POT son las reglas que definen cómo crece y se organiza Medellín: qué se puede construir y dónde, cómo crecen nuestros barrios y veredas, dónde necesitamos vías y parques y qué zonas debemos proteger. Yo fui concejal y me tocó debatir un POT. Sé la responsabilidad que significa tomar estas decisiones para el futuro de la ciudad”, expresó el mandatario distrital.

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El alcalde sostuvo que cerca de 10.000 personas participaron en la discusión y formularon 7.000 aportes, de los cuales un 60% fueron incorporados a la propuesta que se presentó oficialmente este miércoles.

“Ahora viene el debate en el Concejo. Queremos una Medellín que siga avanzando al siguiente nivel, pero que crezca bien: con orden, cuidando nuestras comunas y corregimientos y poniendo primero el bienestar de la gente”, agregó Gutiérrez.

¿En qué consiste la revisión del POT que se hará este año?

El POT es la norma más importante para regular dónde y cómo se construye en Medellín.

Pese a que Medellín ya tuvo una actualización de esta norma hace una década, este año los lineamientos tendrán ajustes importantes.

Según ha sostenido el Departamento de Planeación de Medellín, el objetivo de esa reforma será modernizar las reglas de construcción y adaptar el POT a varias problemáticas que están avanzando en la ciudad.

La revisión no es menor, dado que se podrá modificar casi el 78% del articulado del POT. Solo el 22% restante, en el que está definido la clasificación de los suelos, el modelo de ocupación, la delimitación de las zonas de protección, las áreas de intervención estratégicas y patrimoniales, entre otros, no tendrá cambios, según ha sostenido la Alcaldía.

La administración distrital ya había señalado previamente que este proceso estaba compuesto por varios momentos.

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Un primer momento consistió en la elaboración de estudios técnicos, el diagnóstico y la formulación de un documento base, que fue hecho público.

Concluidas esas etapas, la modificación fue sometida a una fase de concertación ambiental y de consulta ciudadana, en la que los habitantes de diferentes comunas pudieron escuchar las modificaciones y plantear sus preocupaciones.

Luego de terminar la socialización, el Consejo Territorial de Planeación emitió un concepto y finalmente la Alcaldía radicó el proyecto de acuerdo en el Concejo de Medellín este 19 de agosto.

Será esta corporación la que tendrá la última palabra y se estima que el debate podría durar hasta casi tres meses o 90 días calendario.

Los temas que aborda la modificación

Tal como se desprende del documento base que ya hizo público la Alcaldía, las modificaciones están desglosadas en seis ítems principales.

El primero de ellos consiste en la gestión del riesgo de desastres y amenazas, esto a raíz de problemáticas como la recientemente ocurrida en Altavista, en donde un asentamiento irregular se levantó en la quebrada de ese corregimiento y fue arrasado por una creciente súbita.

El documento propone ajustar los mapas de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, basados en estudios técnicos que se han realizado recientemente.

También establece que las zonas catalogadas como de amenaza alta y de riesgo no mitigable deben considerarse como parte del suelo de protección, hasta que haya estudios que demuestren que pueden habitarse.

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Asimismo, la modificación crea una figura llamada “esquemas diferenciales”, con la que se busca facilitar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas con condiciones de riesgo o de difícil gestión.

Un segundo ítem es la incorporación de una estrategia especial para consolidar el modelo de ciudad compacta, denominada Desarrollo Orientado al Transporte (DOT).

Con esta se busca permitir mayores densidades y alturas en ciertas zonas, a cambio de que los constructores tengan más obligaciones en materia de espacio público.

El espacio público, no obstante, también tiene un capítulo aparte y es el tercer eje de las modificaciones.

En este ítem se propone que los equipamientos públicos sean pensados en función de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y se articulen con el Plan de Renaturalización Distrital para mitigar islas de calor y mejorar el drenaje urbano sostenible (Suds).

Un cuarto ítem busca adaptar el POT a la nueva vocación de Medellín desde que se convirtió en Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, sobre todo priorizando la ubicación de actividades productivas de conocimiento y tecnología en centralidades y áreas de renovación.

En áreas de conservación, como el barrio Prado, las modificaciones también introducen lineamientos para el desarrollo del Distrito Creativo, buscando armonizar el patrimonio arquitectónico con espacios en los que se impulse la innovación y las nuevas tecnologías.

El quinto ítem está enfocado en tratamientos urbanísticos y usos del suelo, estableciendo nuevas modalidades de renovación urbana.

En este punto, el documento crea tres categorías para modular la construcción: redesarrollo (orientada a la reurbanización total), reactivación (diseñada para dinamizar la economía y la vida de algunos sectores) y revitalización (para impulsar el uso residencial de ciertas áreas que han ido perdiendo esa condición).

Finalmente, el sexto ítem consiste en la formulación de un Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura (PIMSSMed), en el que se impulsen redes peatonales continuas y protegidas articuladas al sistema de transporte masivo y se establezcan lineamientos para una red ciclista integrada y el fomento de vehículos eléctricos livianos.

Durante la mañana de este miércoles, precisamente se programó en el Concejo una sesión de socialización de todas esas modificaciones, que serán el punto de partida para la discusión.

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