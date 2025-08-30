“Nos destrozaron la vida”: familiar de Valeria Afanador tras el hallazgo del cuerpo de la menor en Cajicá

Con el hallazgo sin vida de Valeria Afanador “nos destrozaron la vida”, así, resumió Felipe Afanador, un primo de la menor, la tragedia por la que la familia de la menor de 10 años está atravesando luego de que este viernes su cuerpo fuera encontrado en la ribera del río Frío, zona rural del municipio de Cajicá, donde ya la habían buscado días atrás. El familiar de la menor, que desapareció el pasado 12 de agosto cuando jugaba en una cerca natural en su colegio, Gimnasio Campestre Los Laureles, expresó el dolor que sienten sus padres tras saber que su hija murió en circunstancias que aún están por esclarecer. Lea aquí: Caso Valeria Afanador: revelan el video de las cámaras de seguridad del colegio y un dibujo de la niña antes de desaparecer en Cajicá “Queremos que se haga justicia porque nos destrozaron la vida a la familia, yo estuve desde el día uno con el papá y la mamá. Ha sido muy difícil ver a los hermanitos tener miedo”, mencionó Felipe Afanador en la zona donde fue hallado el cuerpo de la niña, a quien no pudieron ver antes de su levantamiento. “Ni siquiera pudimos pasar, hay que esperar a ver con las horas qué nos dicen”, agregó.

Tras 18 días de su extraña desaparición, el cadáver de la menor fue encontrado, según las autoridades, por un habitante de la zona que dio aviso a seguridad privada y, después, a la Policía en la tarde de este viernes, 29 de agosto. Una vez las autoridades llegaron al lugar confirmaron la identidad de la menor. Se presume que el cuerpo, probablemente, fue dejado en el lugar donde fue hallado, pues el sector había sido inspeccionado cuando se reportó su desaparición. De hecho, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que la última vez que buscaron allí habría sido el pasado miércoles. Pero también podría deberse a una falla en el protocolo de búsqueda. La niña aún estaba con el uniforme del colegio con el que fue vista con vida por última vez. Le puede interesar: ¿Habría responsabilidad de extrabajador del colegio donde estudiaba Valeria Afanador? Esto contestó el colegio El familiar aseguró que la niña “solo nos trajo luz” y que estaba siempre alegre. “Tal vez vale les brindó una sonrisa en el día que compartió con ellos”, dijo en relación con quienes la pudieron haber retenido. “Nos la quitaron y ahora tenemos que vivir con eso. Desde ahora sé que nos va a acompañar desde el cielo a toda la familia”, agregó.