Laura Sarabia ahora sí a Inglaterra y otros secretos en De Buena Fuente

El nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Inglaterra ahora sí se hará realidad. La exdirectora del DAPRE se va esta semana para asumir el cargo luego de meses de estar fuera del Gobierno. Pasará los últimos meses de la administración de Gustavo Petro en el Reino Unido. Sarabia ha estado alejada de la campaña y de los movimientos del poder pero y mantenido una relación muy amigable con Armando Benedetti luego de toda la guerra que estuvo cerca de tumbarlos a ambos. Nos cuentan que quien arregló la situación entre Benedetti y Sarabia fue Juliana Guerrero.

El abogado de Nicolás Petro contra la prensa

El abogado Alejandro Carranza ha exacerbado su tono contra los periodistas que han hecho preguntas y publicaciones sobre Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro que es su defendido. Todavía nadie sabe cómo le paga Nicolás porque no tiene un trabajo actual. Petro dejó de ser diputado de la Asamblea del Atlántico por el escándalo en su contra y próximamente será imputado por más delitos y se pedirá cárcel como medida de aseguramiento. Carranza ha empezado a intimidar a los reporteros y a la fiscal Lucy Laborde que se queja de falta de independencia. Pero Carranza tiene varias preguntas por responder. Por ejemplo sobre su relación con el actual director de la Aerocivil y los casos en los que aparece mencionado en la JEP.

El poderoso asesor Víctor de Currea

Víctor de Currea iba a ser embajador en Emiratos Árabes Unidos pero su designación se cayó por denuncias de algunas de sus estudiantes. Hoy es asesor del presidente para todos los temas de oriente medio y el conflicto entre Israel y Palestina. Fuel traductor de Petro cuando con su megáfono pidió al Ejército de Estados Unidos desobedecer las órdenes de Trump. Currea tiene un blog personal en el que publica columnas exponiendo la posición de la causa Palestina. Aunque es claro que es un experto en el tema, también tiene una visión que puede ser radical en algunos temas. Por ejemplo, dice que Hamas no es un grupo terrorista sino un grupo de resistencia y que no puede acabarse tan fácil. De Currea tiene hoy una posición de acceso directa al presidente. También ha llevado ayuda humanitaria a Gaza, lo que ha sido algo muy importante en medio de la guerra. Seguramente será un hombre importante en la campaña.

