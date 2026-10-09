Ni la vejez las protege: aumentan los casos de violencia sexual contra mujeres mayores

“No quiero”, repitió al menos tres veces Blanca cuando su hija la encontró desnuda, violada, moribunda y expuesta al frío en un potrero de su casa, en Nariño.
¿No quería qué, Blanca? ¿Que siguiera el hombre que la violó? Él ya se fue y ella se quedó allí, agonizando, hasta que la vida se le escapó días después en un hospital. Esta campesina de 72 años no sobrevivió y todos la lloran.
Su caso tiene paralizado al país, al menos al que se mueve en las redes sociales. Desesperada ante la falta de avances de la justicia, su hija tuvo que publicar los videos de Blanca tendida en el potrero para sacudir la indiferencia y exigir respuestas. Y bastaron 24 horas desde que las imágenes desataron la indignación nacional para que la Fiscalía iniciara una investigación, buscara pruebas y testimonios.
Eso ocurrió hace un mes, y mientras la indignación por su muerte crece, otros casos de presunta violencia sexual contra mujeres mayores han sido denunciados en distintas regiones del país. Justicia para todas.