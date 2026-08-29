Cauca, en alerta por más de 45 ataques con drones en una semana; hay cuatro menores heridos

Un ataque con un explosivo lanzado desde un dron dejó siete personas heridas, entre ellas cuatro menores de 9, 10, 15 y 16 años, en el corregimiento de Asnazú, en Suárez, Cauca. Los otros tres afectados son adultos de 18, 33 y 59 años. El hecho vuelve a poner en el centro la crisis de orden público que atraviesa el departamento.
Precisamente, esta semana las autoridades contabilizaron 47 ataques con drones en ocho municipios del departamento, además de otros episodios violentos que han elevado la preocupación de las administraciones locales y de la Gobernación.
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