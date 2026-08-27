Ella es Cenaida Alvis, la académica que reemplazará a Juliana Guerrero como delegada presidencial ante la Universidad del Cesar

El Ministerio de Educación expidió el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, mediante el cual el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella renovó parte de sus representantes ante los consejos superiores de universidades públicas del país, entre ellos el de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar, donde Cenaida Rubiela Alvis Barranco fue designada para ocupar la representación presidencial que anteriormente correspondía a Juliana Guerrero.
La medida, adoptada para actualizar las delegaciones del Ejecutivo en los órganos de gobierno universitario, contempla el cierre de designaciones anteriores y nuevos nombramientos en 14 de las 34 instituciones relacionadas en el decreto.