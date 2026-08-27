Ella es Cenaida Alvis, la académica que reemplazará a Juliana Guerrero como delegada presidencial ante la Universidad del Cesar

El Ministerio de Educación expidió el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026, mediante el cual el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella renovó parte de sus representantes ante los consejos superiores de universidades públicas del país, entre ellos el de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en Valledupar, donde Cenaida Rubiela Alvis Barranco fue designada para ocupar la representación presidencial que anteriormente correspondía a Juliana Guerrero. La medida, adoptada para actualizar las delegaciones del Ejecutivo en los órganos de gobierno universitario, contempla el cierre de designaciones anteriores y nuevos nombramientos en 14 de las 34 instituciones relacionadas en el decreto.

La participación de los representantes del presidente en los consejos superiores está contemplada dentro de la estructura de gobierno de las instituciones estatales de educación superior. El decreto cita como fundamento los artículos 67, 69 y 189 numeral 13 de la Constitución Política, además del artículo 64 de la Ley 30 de 1992. El acto administrativo establece que las designaciones vigentes de los representantes presidenciales en las instituciones comprendidas en los artículos 2 al 16 terminan “a partir de la fecha”. Estos delegados participan en los consejos superiores con las funciones que corresponden a este órgano, en asuntos relacionados con la administración, el presupuesto, la academia y las decisiones institucionales, de acuerdo con las normas aplicables y los estatutos de cada universidad. El decreto señala que la representación presidencial “constituye un mecanismo de articulación institucional entre el Gobierno Nacional y las instituciones de educación superior estatales”, en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y estatutarias y de la autonomía universitaria.

La salida de Juliana Guerrero de la Universidad Popular del Cesar

Antes de la nueva designación, Juliana Guerrero había sido la representante del Gobierno anterior ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Guerrero presentó una renuncia irrevocable el lunes 27 de julio de 2026, antes del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto. Aunque su designación estaba prevista inicialmente hasta esa fecha, la renuncia produjo su salida anticipada del cargo. Para entonces, la exdelegada continuaba vinculada a investigaciones por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. En la comunicación que envió al entonces presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Educación y al Consejo Superior Universitario explicó que concentraría sus esfuerzos en las investigaciones y en los cuestionamientos que había recibido. “Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”, indicó en la misiva. La renuncia fue divulgada por Alzate Hernández Abogados, firma que asumió la representación de Guerrero.

¿Quién es Cenaida Rubiela Alvis Barranco?

La nueva delegada presidencial cuenta con una trayectoria vinculada a la docencia, la formación en lenguas, la gestión académica, el bilingüismo y la investigación. Alvis es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico y realizó una especialización en Enseñanza del Inglés en la Universidad del Norte. Posteriormente, obtuvo una maestría en Literatura Hispana de la University of Arkansas, en Estados Unidos. Su experiencia profesional incluye labores docentes en la Universidad de La Guajira, la Corporación Universitaria de Santander, el Colegio Nacional Loperena y la Universidad Antonio Nariño, en Valledupar. También desarrolló actividades académicas fuera de Colombia. En Inglaterra trabajó como profesora de inglés en Charters School. En Estados Unidos fue Teaching Assistant en la University of Arkansas entre 2001 y 2003, Assistant Instructor en Hampden-Sydney College entre 2008 y 2011 y Spanish Lecturer en la University of Pennsylvania entre 2011 y 2012.

Su vínculo con la Universidad Popular del Cesar

La nueva representante presidencial ya había formado parte de la comunidad académica de la UPC. Entre 2014 y 2021 trabajó como docente de inglés en esta institución. Su experiencia en el departamento del Cesar también comprende la dirección del Instituto de Lenguas Modernas del Cesar, función que desempeñó entre 2012 y 2016. Desde 2017 aparece vinculada al SENA de Valledupar como profesional de bilingüismo. Su trayectoria incluye experiencia en liderazgo académico, gestión institucional, diseño curricular, dirección de equipos y desarrollo de programas educativos. Alvis también fue aspirante a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026-2030 y figuró entre los candidatos admitidos dentro del proceso electoral de la institución.

Los nuevos representantes del Gobierno en universidades públicas

El Gobierno de Abelardo De La Espriella designó representantes en 14 de las 34 instituciones de educación superior mencionadas en el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026: Universidad Nacional de Colombia: Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella y Diego Alejandro Torres Galindo. Universidad Pedagógica Nacional: Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella. Universidad de Antioquia: Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella. Universidad del Valle: Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella. Universidad del Atlántico: Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD): Víctor Hugo Malagón Basto. Universidad de la Amazonia: Brenda Magaly Restrepo Plazas. Universidad Tecnológica de Pereira: Gabriel Jaime Cardona Orozco. Universidad de Cundinamarca: María Rocío Cortés Vargas. Universidad Popular del Cesar: Cenaida Rubiela Alvis Barranco. Universidad del Magdalena: Isaura Yaneth Parejo Buelvas. Universidad Industrial de Santander (UIS): Wilson Caballero Ariza. Universidad del Cauca: Esneyder Andrés Nazarith Vidal. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC): Julián Ricardo Gómez Ávila. La Universidad Nacional de Colombia contará con dos delegados del Gobierno nacional en su Consejo Superior. Entre los designados se encuentra Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, quien también fue escogido para representar al Ejecutivo en otras instituciones de educación superior. Londoño de la Espriella se desempeña además como capellán de la Casa de Nariño y es primo del presidente de la República. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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