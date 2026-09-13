Centro Democrático niega que Uribe sea de izquierda: “respeta la individualidad, controvierte y respeta la controversia”

Una publicación del senador Enrique Gómez en X reavivó esta semana la discusión sobre la identidad política de Álvaro Uribe Vélez. Gómez afirmó que en el Centro Democrático “andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad” de que su propio líder “se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata”. Para sustentar su afirmación, el senador compartió un enlace a entrevistas en las que, según su interpretación, el expresidente habría admitido esa filiación ideológica.
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