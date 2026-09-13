Centro Democrático niega que Uribe sea de izquierda: “respeta la individualidad, controvierte y respeta la controversia”

Una publicación del senador Enrique Gómez en X reavivó esta semana la discusión sobre la identidad política de Álvaro Uribe Vélez. Gómez afirmó que en el Centro Democrático “andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad” de que su propio líder “se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata”. Para sustentar su afirmación, el senador compartió un enlace a entrevistas en las que, según su interpretación, el expresidente habría admitido esa filiación ideológica.

El post no tardó en generar reacciones encontradas en redes sociales, donde simpatizantes y detractores del uribismo se enfrascaron en una discusión sobre si el fundador del Centro Democrático puede ser catalogado como una figura de izquierda, de centro o de derecha, una controversia que llega en medio de la propia redefinición interna que atraviesa el partido. Ante las afirmaciones de Gómez, el Centro Democrático salió a aclarar la posición ideológica de su fundador. La colectividad explicó que el liberalismo de Uribe “ha sido bien particular”, pues combina la defensa del libre examen y el respeto por la individualidad con una agenda de gobierno marcada por otros énfasis. Según el partido, como gobernador y como presidente, Uribe impulsó “la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la reducción del Estado, la participación privada en salud, pensiones, todo con solidaridad”. El Centro Democrático agregó que el expresidente considera que, en lo social, “el sector privado es más eficiente que el Estado”, una precisión con la que buscó despejar cualquier interpretación que lo ubicara en la izquierda del espectro político. “El liberalismo de Álvaro Uribe ha sido bien particular: cree en el libre examen, respeta la individualidad, controvierte y respeta la controversia; como gobernador y presidente, impulsó la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la reducción del Estado, la participación privada en salud, pensiones, todo con solidaridad. Cree que en lo social, el sector privado es más eficiente que el Estado”, enfatizó el Centro Democrático en comunicación enviada a EL COLOMBIANO. Además, en redes sociales le recordaron a Gómez los pilares del partido de derecha: seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social.

El recorrido ideológico narrado por Alonso Salazar

En medio de esta disputa, el exalcalde de Medellín y escritor Alonso Salazar Jaramillo publicó en EL COLOMBIANO un relato sobre la trayectoria política de Uribe, en el que reconstruye cómo el expresidente transitó del liberalismo de izquierda hacia posiciones de derecha a lo largo de varias décadas.

Salazar sostiene que Uribe fue formado por su madre, Laura Vélez, en la tradición liberal de izquierda del suroeste antioqueño. Vélez, una mujer de convicciones para su época, creía que todas las personas tenían derecho a elegir su destino sin importar clase, raza o sexo, y que la democracia era la única forma virtuosa de gobierno. Fue, además, pionera como concejal de Salgar en 1957, luchando por los derechos políticos de la mujer. Ese liberalismo temprano llevó a un joven Uribe, de apenas 16 años, a participar en los Talleres Liberales de La Ceja junto a figuras como Diego Calle Restrepo y Hernando Agudelo Villa, de los que surgió el Movimiento Antioquia Liberal en Marcha, de corte socialdemócrata. Según el relato, en esa etapa Uribe integró a su equipo a personas con militancias de izquierda, incluidos exguerrilleros, y en 1985 adoptó al colectivo del movimiento Firmes de Antioquia, impulsado por Gabriel García Márquez. Salazar también recuerda que Uribe se integró posteriormente al movimiento Poder Popular, liderado por el entonces senador Ernesto Samper, y que desde el Sector Democrático se editaba el periódico El Socialdemócrata, dirigido por José Obdulio Gaviria, en el que se defendían posturas críticas frente al neoliberalismo. De acuerdo con el análisis de Salazar, el punto de inflexión se ubicaría en la Gobernación de Antioquia, entre 1995 y 1997, en medio de la ofensiva guerrillera que golpeaba al país. Fue allí donde Uribe impulsó las asociaciones civiles Convivir para apoyar a los organismos de seguridad, una decisión que marcaría el rumbo de su carrera política. Ese énfasis en la seguridad se consolidó en su campaña presidencial, que Salazar describe sintetizada en la metáfora de “los tres huevitos”: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. El relato señala que Uribe alcanzó niveles de popularidad cercanos al 80 por ciento y se convirtió en un referente opuesto al entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

El texto concluye señalando que hoy Uribe insiste en que ha dejado atrás la dicotomía entre izquierda y derecha, y que su reciente metáfora de las “abejas africanizadas” —usada para responder a figuras como María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella— podría interpretarse como un intento de rescatar el ideario liberal heredado de su madre.

Una marea de reacciones en X (antes Twitter)

Ante la controversia generada, varios dirigentes políticos reaccionaron en sus redes sociales. Por ejemplo, el representante Andrés Forero respondió directamente a Enrique Gómez y rechazó que Uribe se haya definido como socialdemócrata. “Ni en el audio ni en el texto que comparte Uribe se define socialdemócrata”, escribió, y agregó que su partido, a diferencia de otros sectores del Congreso, no es “burocrático ni nepotista”.

Por su parte, el representante Honorio Henríquez salió en defensa del expresidente y calificó la comparación con el socialismo como una postura nostálgica. Según Henríquez, Uribe se ha mantenido “firme en la defensa de la seguridad, la reducción del Estado, la cohesión social, la austeridad y la confianza inversionista”, y afirmó que “la talla de un estadista no se reduce porque un maldiciente no tenga la intención ni capacidad para entenderla”.

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