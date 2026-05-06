Confirman cepa Andes de hantavirus en brote mortal de crucero: puede transmitirse entre humanos

Un laboratorio en Ginebra confirmó que el hantavirus detectado en el crucero MV Hondius corresponde a la cepa Andes, la única variante con transmisión entre humanos comprobada. El brote, que ya deja tres muertos, encendió alertas sanitarias en varios países y llevó a la OMS a intensificar el seguimiento del caso.

La confirmación se dio por medio de un comunicado oficial desde el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), en Suiza, que analizó una muestra tomada mediante prueba PCR a una persona que estuvo a bordo del buque MV Hondius, donde se originó el brote. Actualmente este paciente permanece hospitalizado en Johannesburgo, mientras los equipos médicos siguen evaluando su evolución.

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Según los medios internacionales, entre ellos EFE, el laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que los resultados fueron notificados de inmediato tanto a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza como al organismo internacional, debido al riesgo epidemiológico asociado a esta variante del virus.

La identificación confirmó la presencia de hantavirus y precisó que efectivamente se trata de la cepa Andes, considerada la más preocupante dentro de las 38 conocidas, por su capacidad, aunque poco frecuente, de transmisión entre humanos en contextos de contacto estrecho.