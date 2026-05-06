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Confirman cepa Andes de hantavirus en brote mortal de crucero: puede transmitirse entre humanos

La identificación precisó que se trata de la cepa Andes, considerada la más preocupante dentro de las 38 conocidas, por su capacidad de transmisión entre humanos.

  • MV Hondius, el crucero donde un brote de hantavirus dejó tres muertos en medio de su travesía por el Atlántico. Foto: AFP / Magnific
    MV Hondius, el crucero donde un brote de hantavirus dejó tres muertos en medio de su travesía por el Atlántico. Foto: AFP / Magnific
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Un laboratorio en Ginebra confirmó que el hantavirus detectado en el crucero MV Hondius corresponde a la cepa Andes, la única variante con transmisión entre humanos comprobada. El brote, que ya deja tres muertos, encendió alertas sanitarias en varios países y llevó a la OMS a intensificar el seguimiento del caso.

La confirmación se dio por medio de un comunicado oficial desde el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), en Suiza, que analizó una muestra tomada mediante prueba PCR a una persona que estuvo a bordo del buque MV Hondius, donde se originó el brote. Actualmente este paciente permanece hospitalizado en Johannesburgo, mientras los equipos médicos siguen evaluando su evolución.

Entérese: ¿Otra emergencia sanitaria? Brote de hantavirus en crucero mató a tres personas y la OMS responde

Según los medios internacionales, entre ellos EFE, el laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que los resultados fueron notificados de inmediato tanto a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza como al organismo internacional, debido al riesgo epidemiológico asociado a esta variante del virus.

La identificación confirmó la presencia de hantavirus y precisó que efectivamente se trata de la cepa Andes, considerada la más preocupante dentro de las 38 conocidas, por su capacidad, aunque poco frecuente, de transmisión entre humanos en contextos de contacto estrecho.

La cepa Andes y la alerta epidemiológica

El caso tomó mayor relevancia internacional luego de que el ministro sudafricano de Salud, Aaron Motsoaledi, citado por la AFP, confirmara ante el Parlamento que las pruebas preliminares apuntan a la cepa Andes.

“Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa Andes”, declaró el ministro de Salud de Sudáfrica. El funcionario añadió que esta variante tiene una particularidad crítica dentro del grupo de hantavirus. “Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra”, dijo.

Lea también: Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

Aun así, Motsoaledi insistió en que el riesgo de contagio sostenido es bajo. “Pero como dijimos, y queremos repetirlo, este tipo de transmisión es muy rara y solo ocurre debido a un contacto muy estrecho entre personas”, concluyó.

Rastreo internacional y casos en seguimiento

La Organización Mundial de la Salud informó que, hasta el momento, se han confirmado además dos casos y cinco sospechosos vinculados al brote, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de posibles contactos.

En Sudáfrica, los equipos de salud rastrean a cerca de 90 personas que viajaban en el vuelo que trasladó a la pasajera neerlandesa de 69 años fallecida en Johannesburgo. Según la aerolínea Airlink, en ese trayecto viajaban 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación. Las autoridades también han ampliado la búsqueda a contactos en el aeropuerto de llegada y en el hospital donde fue atendida la paciente, ante la posibilidad de exposición indirecta durante su traslado.

Aunque los expertos subrayan que la transmisión entre humanos de la cepa Andes sigue siendo poco frecuente, el hecho de que el brote haya ocurrido en un entorno cerrado como un crucero ha elevado la preocupación sanitaria. La combinación de movilidad internacional, convivencia prolongada entre pasajeros y la aparición de una variante con potencial de transmisión directa ha llevado a reforzar los protocolos de vigilancia en distintos países; aunque ya existen varias hipótesis sobre el origen del brote hantavirus, continúa la investigación sobre la procedencia precisa del brote y su cadena de contagios.

Siga leyendo: Origen del brote hantavirus en crucero: infección previa y alimentos, entre las hipótesis

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo ocurre la transmisión entre personas?
Aunque es poco frecuente, ocurre por contacto estrecho (convivencia, secreciones o gotas respiratorias) con una persona infectada en fase febril. Es la única variante de hantavirus con esta capacidad documentada científicamente.
¿Existe una vacuna contra el hantavirus?
Actualmente no existe una vacuna comercial ampliamente disponible a nivel global. El tratamiento se centra en el soporte médico intensivo y el manejo de los síntomas respiratorios en centros hospitalarios de alta complejidad.
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