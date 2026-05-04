Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

La confirmación de un caso de hantavirus y el análisis de cinco sospechosos más han puesto el foco a nivel global sobre las investigaciones que lidera actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El brote se detectó en el crucero polar MV Hondius, una embarcación de 107.6 metros de eslora gestionada por Oceanwide Expeditions. El buque, que zarpó desde Ushuaia, Argentina, cuenta con capacidad para 170 pasajeros y una tripulación compuesta por 70 personas, incluyendo guías y personal médico.
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Ante la situación, la OMS informó a nivel mundial que “las investigaciones sobre los presuntos casos de hantavirus continúan, y se están llevando a cabo pruebas de laboratorio adicionales”.