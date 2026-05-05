Origen del brote hantavirus en crucero: infección previa y alimentos, entre las hipótesis

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, está en alerta sanitaria desde que se sospechó que el hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, estaba detrás de la muerte de tres de las personas que iban a bordo.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó ante la prensa que una de las principales hipótesis sobre el brote de hantavirus apunta a que los contagios habrían ocurrido fuera del barco.

Según indicó, esta conclusión preliminar se sustenta en la duración del periodo de incubación del virus, que puede oscilar entre una y seis semanas, lo que abre la posibilidad de que las personas infectadas ya hubieran adquirido la enfermedad antes de embarcar.

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Asimismo, la funcionaria advirtió que no se descarta una posible transmisión entre humanos, especialmente en contextos de contacto muy cercano, lo que sigue siendo objeto de análisis por parte de los equipos técnicos que investigan el caso.

”Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco”, y ”creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho”, dijo ante la prensa.

En contraste, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego entrevistadas por la AFP descartaron que el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius se haya originado en Ushuaia, ciudad argentina desde donde partió la embarcación.

El director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia, Juan Petrina, afirmó que la posibilidad de un contagio local es “muy improbable”, al señalar que en el territorio no se han registrado casos de la enfermedad. Explicó que, para considerar un origen en la zona, sería necesario que existieran reportes previos de hantavirus en la provincia, lo cual no ocurre.

El funcionario detalló además que durante la estadía del crucero en el puerto de Ushuaia se aplicaron los protocolos sanitarios correspondientes. En ese proceso, tanto la tripulación como los pasajeros deben entregar información médica antes de dirigirse a destinos considerados remotos o con limitada infraestructura sanitaria. Antes del atraque, el capitán y el médico del barco también reportan el estado de salud a bordo y notifican posibles síntomas.

A esto se suman los controles de Sanidad de Frontera, que dependen del gobierno nacional y realizan inspecciones adicionales a las embarcaciones. Según Petrina, el crucero fue sometido a verificación de control de roedores, sin hallazgos relevantes. Incluso, precisó que se instalaron dispositivos antiroedores en los cabos de amarre como parte de las medidas preventivas.

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El director también puso en duda otras posibles vías de transmisión, como el contacto con alimentos o con personas que hayan estado en el barco. En esa misma línea, recordó que en Tierra del Fuego no existen casos registrados de hantavirus, entre otras razones porque el principal vector del virus, el denominado ratón colilargo, no habita en la región.

Finalmente, indicó que la zona endémica del virus en Argentina se concentra en sectores cordilleranos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que los datos epidemiológicos nacionales más recientes reportan 32 casos en el país desde enero de 2026, ninguno de ellos en Tierra del Fuego.