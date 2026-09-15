Cerebro de saqueo a recursos de regalías tiene medida de aseguramiento, pero estaba “detenido” en una clínica

Siguen saliendo a la luz detalles del escándalo de corrupción conocido en los estrados judiciales como Aremca. Se trata de un caso en el que la Fiscalía General de la Nación investiga la apropiación irregular de $623.350 millones del Sistema General de Regalías por parte de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, cuyo acrónimo es Aremca.
Lo más reciente que se conoce de ese entramado que desangró las finanzas del Estado habla sobre el señalado líder de ese saqueo: Gustavo Bolaño Pastrana. Es un reconocido contratista de Ciénaga de Oro (Córdoba) que tiene contactos en varias regiones de Colombia.
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Una investigación de Caracol Radio reveló nuevos elementos dentro del proceso que adelanta el ente acusador contra varios de los que serían los integrantes de esa estructura de corrupción. El expediente señala que la organización habría intervenido en la asignación de 101 contratos cuyo valor superaría los $496.000 millones y que, presuntamente, habría facilitado la apropiación de más de $80.000 millones.
Si bien en contra de Bolaños pesa una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario desde el pasado 15 de abril, actualmente permanece internado en la Clínica La Asunción de Barranquilla (Atlántico).