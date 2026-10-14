Video | César Haydar necesitó más de un año para marcar su primer gol con Nacional: así puso la ventaja en el clásico ante DIM

Fueron necesarios 34 partidos para que el defensa central César Haydar marcara su primer gol como futbolista de Atlético Nacional. El jugador, nacido en Suan, Atlántico, tuvo su debut anotador con el elenco verdolaga, al que llegó como refuerzo para el segundo semestre del 2025 –ya lleva un año en el cuadro antioqueño–, en un clásico paisa.

Haydar anotó el tanto que abrió el marcador del encuentro entre Nacional y Medellín, válido por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, cuando iban 23 minutos del primer tiempo. Lo hizo de cabeza, después de un tiro de esquina que puso a festejar a los aficionados que llegaron al estadio Atanasio Girardot.